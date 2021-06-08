【志偉回巢】TVB高層大洗牌　李寶安愛將杜之克請辭

▲ 傳無綫副總經理（戲劇及節目）杜之克已請辭。

無綫今先後出現多個人事變動，自年初宣布曾志偉和王祖藍回巢出任高層後，其後何哲圖和其太太余詠珊先後宣布離職，4月份無綫執行副主席及集團行政總裁的李寶安亦提早退休，昨日無綫副總經理杜之克亦被指已經向TVB辭職。

4月份無綫董事局副主席兼行政總裁李寶安提早退休，李寶安的「心腹」包括余詠珊及其丈夫何哲圖在較早前辭去職務。昨晚有消息指無綫副總經理（戲劇及節目）杜之克亦已請辭，即前朝李寶安的愛將已全部換血。

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自志偉回巢後，跟杜之克的職位平起平坐，曾志偉主要負責綜藝、音樂製作及節目，而杜之克則負責戲劇製作及節目，杜之克亦曾表示曾志偉是個有心之人。

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杜之克如90年代開始涉足電視圈，曾擔任now101副總裁，以及在亞洲電視、有線電視、商業電台和英文虎報等工作，曾參予的《活得很滋味》、《一粒鐘真人蘇》都很受歡迎。

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《香港愛情故事》三部曲或受影響

2016年杜之克獲委任為無綫電視副總經理（節目及製作），除成功拓myTV收費平台，亦為TVB開拓不少與內地合作的劇集，如《不懂撒嬌的女人》和《多功能老婆》等，在本地以及內地的網絡平台都有迴響。

去年拍板的迷你劇《香港愛情故事》更大獲好評，據知現時杜之克離職後，由其洽談的內地合拍劇集，如馮盈盈將演出的選美劇或受影響，而本來籌備的《香港愛情故事》三部曲亦未知有否改動。

同場加映：龔嘉欣訪問