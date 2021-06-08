【周末好去處】BAILEYS美酒配咖啡限定咖啡市集　赤柱天幕廣場美利樓同步舉行

▲ 屆年最大型的BAILEYS x 《ALL ABOUT COFFEE》Coffee Mart 2021，由6月11至14日（星期五至星期一），一連四天假赤柱天幕廣場及美利樓同步舉行。

愛爾蘭甜酒品牌BAILEYS再度與ALL ABOUT COFFEE合作，再度舉辦《ALL ABOUT COFFEE 》Coffee Mart 2021，屆時會提供各式各樣以BAILEYS調製、只限市集期間供應的咖啡特飲或輕食。

今年，BAILEYS更以「Treat YOURSELF」為主題增設Treat Bar，希望大家能於赤柱陽光明媚及碧海藍天的環境下好好享受，共度閒逸無憂的一天。是次為舉辦以來最大型的BAILEYS x 《ALL ABOUT COFFEE》Coffee Mart 2021，由6月11至14日（星期五至星期一），一連四天假赤柱天幕廣場及美利樓同步舉行。

▲ 位處天幕廣場的Treat Bar，放置大型裝飾，大家可一起走進BAILEYS迷你世界與精緻裝飾打卡。（品牌提供）

BAILEYS於天幕廣場及美利樓Coffee Mart 2021各設一個Treat Bar，給予大家截然不同的體驗之旅。大家可先到美利樓Coffee Mart 2021內的BAILEYS Treat Bar，享用BAILEYS甜酒及雪糕，及發掘更多BAILEYS SIGNATURE特飲及輕食，再於赤柱廣場或Coffee Mart 2021消費滿指定金額便能於天幕廣場的BAILEYS Treat Bar換領不同精美禮品。

位於美利樓Coffee Mart 2021的BAILEYS Treat Bar提供BAILEYS on the rock（50港元）及BAILEYS雪糕（30港元 / 杯；可以優惠價50港元購買兩杯），雪糕可選擇咖啡、雲呢拿及焦糖脆餅口味。Treat Bar設計源用了BAILEYS的品牌顏色，更特別放置了BAILEYS雪糕車供大家打卡拍照留念。

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至於位處天幕廣場的Treat Bar，亦同樣放置大型裝飾，大家一起走進BAILEYS迷你世界與精緻裝飾合照，讓BAILEYS於炎炎夏日為你即時甜蜜降溫。

除此之外，凡於Coffee Mart 2021活動舉辦期間購買BAILEYS SIGNATURE特飲及輕食，均可以以兩個方法於BAILEYS Treat Bars換購不同驚喜BAILEYS禮遇：

方法1：在Coffee Mart 2021購買BAILEYS SIGNATURE特飲及輕食並消費滿以下指定金額。

方法2：在赤柱廣場消費滿以下指定金額，並於Coffee Mart 2021購買任何一樣BAILEYS SIGNATURE特飲或輕食。

總購物金額滿100港元可換領一份爆谷；總購物金額滿300港元可換領BAILEYS獨家禮物一份；總購物金額滿500元可換領一枝BAILEYS Original Irish Cream 375ml及BAILEYS獨家禮物一份。(*優惠受有關條款及細則約束) 所有禮品為先到先得，換完即止。

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除了於Treat Bar享用BAILEYS，來賓亦可移步到其他攤位繼續「Treat YOURSELF」。是次市集多間馳名咖啡店都參與其中，當中包括Coffee Obsession的「Momo baileys Coffee」、Studio Caffeine的「White Russian」及Urban Coffee Roaster的「Baileys Signature Drink」等。除了讓人垂涎欲滴的BAILEYS特調咖啡飲品，還有至少兩間輕食店，Donutmama及Piggyndoggy都分別製作出BAILEYS味道的Macaron和曲奇餅。美味配搭讓Coffee Mart 2021充滿著BAILEYS的特有香醇，來賓可寫意偷閒，細味每一杯特飲的馥香細膩。

BAILEYS x 《ALL ABOUT COFFEE》Coffee Mart 2021

日期：2021年6月11 - 14日 （星期五至星期一）

時間：10:00am – 7:00pm

地點：赤柱天幕廣場及美利樓

編輯：葉翠華