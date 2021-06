HKDI 及 IVE (LWL) 畢業生聯合展現　創意設計如何提升生活質素

過去500日,疫情打亂了大部分人的生活或工作模式, 加上社交距離限制與防疫措施,在新常態下,如何提高生活質素尤為重要。



職業訓練局(VTC)機構成員香港知專設計學院(HKDI)及香港專業教育學院(IVE)李惠利於 6 月 10 至 20 日舉辦矚目學界的年度設計展Emerging Design Talents 2021,是次展覽於 HKDI 及 IVE(李惠利)校園內舉行。



今年以「設計以人為本」(Design for Humanity) 為主題,延續上一年「幸福生活設計」(Design for Well-being) 的設計理念,創作緊貼大眾需要的作品,冀以設計協助提升大眾的生活質素。



本屆年度設計展雲集建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、時裝及形象設計、以及資訊科技等學系畢業生的創意設計,向公眾展示不同的設計專業,實踐「設計以人為本」。

人與人之間的隱藏距離尋找自己內心的平靜

建築、室內及產品設計學系建築設計高級文憑畢業生歐陽浩雋創作的《寂靜美術館》關注空間設計對個人情感的影響,現代城市的密度、個人空間、空間感觀以及所牽引的都市孤獨感成為這項設計的出發點。

共創社會平台參與設計的過程

傳意設計學系視覺傳意高級文憑畢業生林世文的《Waaee 摻埋你玩》是一個推廣共創社會平台的概念作品。鼓勵大家分享彼此的想法,一同參與設計過程,讓大眾更了解設計的效用,同時提升共創的氛圍和實踐。

開幕禮暨形象設計匯演Youtube直播

活動開幕禮暨形象設計匯演於2021年6月10日於HKDI 及 IVE(李惠利) 舉行。一系列Emerging Design Talents 2021: Design for Humanity 精彩環節還包括:



「形象設計匯演」和「新勢力時裝表演」盡展時裝及形象設計創意新力量

「形象設計匯演」展出演藝造型設計及時裝形象設計畢業生超過30項可穿戴的創意作品,匯演以 1970 至 80 年代美國經典的士高俱樂部文化作主題,配合別樹一格的創意妝容、髮型及造型設計,為觀眾呈現多個新穎及獨特形象。



另一重點表演「新勢力時裝表演」,大會從畢業生作品中挑選 45 個優秀系列,由專業模特兒演繹,並於表演當晚選出多個得獎作品。



活動將透過Youtube 頻道直播:



6月17日新勢力時裝表演

網上進行直播



音樂表演及精選畢業生作品集

• 「原創音樂發佈會」由數碼音樂及媒體高級文憑的畢業生大展所長,同學將擔任音樂會所有台前幕後工作,將即場演出不同類型的本地原創音樂及歌曲。歌曲作品多元化,適合不同喜好的音樂愛好者。



• “The Best of Communication Design Show”從視覺傳意高級文憑、廣告設計高級文憑及插畫設計高級文憑中選取超過40份優秀的動畫及廣告作品進行放映,向大眾展現畢業生的獨特創意佳作。

為配合社交距離措施,展覽採用分段式入場安排,並設館內參觀人數限制。觀衆需於網上預約及選擇參觀時段,網址為https://www.eventbrite.hk/e/emerging-design-talents-2021-design-for-humanity-tickets-157000922987 。有關《Emerging Design Talents 2021 》衛生預防措施及安排,請參閲網上預約網址公佈的最新消息。

年度設計展Emerging Design Talents 2021展覽詳情:

日期:2021 年 6 月 10 日至 20 日

時間:上午 10 時至晚上8 時

地點:將軍澳景嶺路 3 號 HKDI 及 IVE (李惠利) (港鐵調景嶺站 A2 出口)

詳情請查閱https://www.hkdi.edu.hk/en/edt/edt.php



