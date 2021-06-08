【調教你MIRROR】MIRROR接受心靈輔導　梁祖堯：多謝一班勞苦功高的幕後英雄

▲ 「最佳導師」梁祖堯。

ViuTV新節目《調教你MIRROR》昨晚（6月7日）播出，MIRROR的12子將接受「最佳導師」梁祖堯的調教，尋回組成MIRROR的初心，也是《調教你MIRROR》的節目宗旨「Be a better MIRROR」。

梁祖堯在首集播出後在個人社交媒體留言：「終於看了第一集。多謝一班勞苦功高的幕後英雄，拍回來的材料多得好恐怖。我永遠不能想像是怎樣串成故事的（好可能呢一刻佢哋仲剪緊片）辛苦你哋，更多謝你們嘅愛、嘅好心地先可以有呢一次旅程！」

梁祖堯更點名感謝幕後：「多謝監製呀豪，編審Leo，導演Jinny and pax，Writer panda and浩強，每一位PA，每一位攝影師，收音師！大家要細看credit中的每一人，都付出了好大努力去成就這個節目！」

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▲ 梁祖堯出手。（《調教你MIRROR》截圖）

花姐望梁祖堯出手

MIRROR經理人花姐拜託梁祖堯出手為MIRROR尋回初心：「我覺得他們入行和其他人不同，由一班素人參賽者完全無經驗成為藝人，很多事情他們沒有經歷過，也不知道娛樂圈有很多引誘、挫敗。所以入行後他們有很多迷茫期，這些迷茫期很容易令他們走歪，我覺得這時候需要你幫助他們調整。」

梁祖堯表示：「他們的思維方式不同、行動力不同、質地不同，怎麼可能放在一起？不可能不發生衝突，難怪花姐這麼保護他們。」

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梁祖堯點評最有星味

在MIRROR不知道節目組已開始拍攝的情況，12人在中環碼頭集合，當中姜濤、Lokman、Ian和Jer遲到，平日準時的Lokman更一反常態遲到正超過20分鐘成遲到王。

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MIRROR第3首派台歌

在節目尾聲，梁祖堯點評MIRROR當中誰最有星味：「誰最像明星？你也知道明星不是工作時也有一種形象，很低調地告訴別人他是明星，誰做到這點？姜濤。他全身黑色、漁夫帽，充分地表達不合常理的低調，一種引人注目的低調，但他的日常生活可能真的要遮蓋全身，不然出不了門。」

另外，趁《調教你MIRROR》播出，MIRROR的第3首派台歌《BOSS》亦宣布在明天（6月9日）中午上架。

▲ MIRROR梅窩入Camp。

同場加映：MIRROR訪問