【瘋狂補習】一周上14堂興趣補習班　7歲女稱不覺累：全是自己的興趣

▲ 女童一周上14堂興趣補習班。

不少父母都會為子女安排興趣班和補習班，內地有一名7歲女童，每周除了正常上學，還要額外上14堂課外班，學國畫、書法、英文、琵琶、乒乓球等，有網民批評其父母安排如此緊密的日程，是揠苗助長。惟女童近日受訪卻表示，除了英語外，其他都是自己的興趣。

▲ 7歲女童一周上14堂興趣和補習班。（影片截圖）

日程緊湊

據內地媒體報道，山東青島7歲女孩嘟嘟，就讀小學二年級，她每天的日程都非常緊湊，早上起來會晨讀，然後上學，除了星期一放學後休息，其他日子都安排了興趣班和補習課程。其中，星期二下午1時學國畫、3時學硬筆書法、6時上英語課；星期三下午4時學國際象棋、5時學乒乓球。

星期四至星期日亦有其他課程，包括主持課、學琵琶、舞蹈、聲樂、中文作文閱讀和數學思維等，甚至英文也有分本地老師及外籍老師的課堂，課程可謂五花八門。

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父母被批過分壓迫

女童的日程表曝光後，引起網民熱論，紛紛批評父母太瘋狂，如此壓迫孩子，讓孩子失去童年。不過，女童父親近日受訪表示，自己從沒有逼迫孩子，也不太看成績。他只在意孩子的品德，最常對孩子說的話，就是「我愛你」。

女童表示，除了英文是需要補習加強外，其他課程都是自己的興趣，她也不覺得時間太緊湊，

上課沒有覺得很累，因為能學到很多東西，班上也有認識的朋友，一起學習很開心。

媽媽則笑言，自己細數後才發現原來女兒上這麼多課程，但女兒並不排斥，除了中英數三科主科補習，其他都是女兒喜歡的課程，

上課就像和好朋友聚會，沒有甚麼壓力。

媽媽又指，對孩子的教育，最注重習慣的培養，習慣比學業成績更重要。

雖然女童明言上課是自己的興趣，但仍有不少網民反對其父母的做法，認為上如此多班是雜學不精，而且書法、象棋、舞蹈、樂器等都需要每日、長期堅持練習才能有扎實根基，否則最後只是浪費錢。不過，亦有網民認為，女童自己都不覺累，而父母也不替孩子擔心，旁觀者就更不必操心。

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責任編輯：王明芳