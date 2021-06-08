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【新冠肺炎】今日新增3宗輸入個案　本地「零確診」不設疫情記者會

社會 14:21 2021/06/08

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今日未有新增源頭不明個案。

本港新冠疫情持續，今日（8日）新增3宗輸入個案，未有新增源頭不明個案，衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

今日新增3宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案：

  • 第11,867宗：19歲男子，6月6日發病，從哥倫比亞抵港
  • 第11,868宗：22歲女子，一直無病徵，從哥倫比亞抵港
  • 第11,869宗：42歲女子，一直無病徵，從印尼抵港，入住土瓜灣富薈馬頭圍酒店

本港昨日(7日)新增7宗確診個案，當中6宗屬於輸入個案，另外一宗本地個案是17歲少女的胞姐，帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。中心的調查顯示，病人未有接種新冠疫苗。詳情請見【下一頁

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

同場加映，說話聲沙易走音或沙涉聲帶生繭、瘜肉，情況持續2周須求醫檢查：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳正怡

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