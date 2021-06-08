【新冠肺炎】防疫措施周三屆滿　林鄭月娥：目前不宜放寬並正研為入境者檢驗抗體　

▲ 林鄭月娥指，由於上周六出現本地個案，仍要進行不少追蹤和調查，認為目前不適當放寬防疫措施。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥今日（8日）出席行政會議前會見傳媒，她指，已有一段時沒有本地個案，本地亦沒有衍生過變種病毒，所以任何個案出現變種病毒，都會屬輸入個案，一定是出現「走漏」的情況，相信專家不是認為「走漏」是很大政策漏洞。

她指，因為病毒是沒有十分肯定的潛伏期，即使香港採取全球最嚴格的檢疫措施，已開始有商界和金融界擔心會對國際金融中心有一定影響，強調最重要是打針，達至全城免疫，才可應對或可無可避免的「走漏」輸入個案。

對於有提議會就入境人士接受抗體測試，林鄭月娥指，原則上是贊成，所有加多的保護是好的，衞生防護中心正就檢驗地點及方法，即使最傳統的抽血方法亦會牽涉不少過程，最重要是符合衞生要求和不會為受影響人士帶來不便。

至於本周三（9日）屆滿到期的社交距離措施，她指，為了避免出現「一刀切」，令營業處所一時開放一時關閉，會有序、傾向保守，較慢的去調整，由於上周六出現本地個案，仍要進行不少追蹤和調查，目前不是適當時候放寛仍然有效的社交距離措施，稍後會食衞局局長會作出交代。

教育局正與學界商討到校接種安排，林鄭月娥指，教育局局長近日接觸學校團體，以了解政府如何提供最方便的方法為學生甚至老師接種，詳情要交由公務員事務局局長公布。她強調，愈方便學校愈好，會向學校提供選擇，亦有校長向她表示因學校設備不足，不願到校接種，提議整個校巴為學生接送到接種中心打針。

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記者：陳子謙