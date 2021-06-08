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【調教你MIRROR】細數MIRROR真人騷記招戰鞋　姜濤柳應廷齊穿Christian Louboutin紅鞋底加持

休閒消費 12:01 2021/06/08

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《調教你MIRROR》記招，MIRROR各自穿上不同型號的Christian Louboutin球鞋。（圖片由VIU TV提供）

今年本地娛樂圈是Mirror的世界並沒有講錯，繼演唱會打崩頭搶飛後，久違了的本地娛樂盛世再見曙光，演唱會過後，當然不可以叫Mirror停下來，由昨晚開始《調教你Mirror》正式播映，Mirror齊齊素顏示人，相信又是「鏡粉」們每逢11時排排坐等睇的好時光，至於他們較早前記招時穿球鞋甚麼？立即為你解構。

姜濤穿上這對名為HAPPY RUI GLIT的球鞋。（圖片由VIU T提供）

姜濤就是穿上這對HAPPY RUI GLIT的球鞋。（$6,300/圖片由品牌提供）

要幫Mirror造形象絕不容易，單是要每次找來12位男2生不同的服裝就絕對有難度，在剛過去的演唱會上，他們穿上不同品牌的鞋履，當中有一環節是數位成員模仿已故的Michael Jackson，當時他們就穿上來自法國的Christian Louboutin的皮鞋。

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以設計紅鞋底鞋履見稱的鞋履大師Christian Louboutin，在埋首設計球鞋時更是以大膽的設計見稱，除了用色豐富外，鞋身亦經常用上不同素材，例如漆皮、麖皮、塑膠、以當中用上大量窩釘可說是他球鞋上的招牌設計。

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今次Mirror一行11人出席《調教你Mirror》記招（Edan缺席），他們每人都穿上不同款式的Christian Louboutin球鞋，絕對叫你眼花撩亂外，亦非常配合他們的形象。「鏡粉」們大家可要認清各自對號入座。

記者：何偉雄

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