【膽結石】176磅少年愛吃炸雞腹痛膽囊腫如芒果　手術揭生逾100顆膽結石

▲ 176磅少年愛吃炸雞腹痛膽囊腫如芒果，手術揭生逾100顆膽結石。

不良的飲食習慣隨時帶來健康危機。內地一名15歲少年小熙（化名）平時愛吃炸雞，可謂「無雞不歡」，由於他是家中獨子，家人都對他特別寵愛，基本上都有求必應，但今年2月，他只要一吃炸雞就肚痛，到醫院檢查後，竟從膽囊內取出100多顆結石。

根據內地媒體報道，小熙身高1.6米，重80公斤（176磅），自今年2月，他一吃炸雞時就會肚痛，家人原以為他患了腸胃炎，讓他吃點胃藥了事。不過情況到了5月開始嚴重，有天小熙的肚子突然劇痛，到附近醫院打針吃藥都無法緩解。

醫生為他進行腹部超聲波光檢查，發現他的膽囊內堆滿了密密麻麻的結石，整個膽囊被撐到2倍大，猶如一個光滑的芒果，而原本應只有薄紙一般的厚的膽囊壁，亦變成3毫米厚。其後肝膽專科醫生為小熙進行手術，將膽囊切除，取出逾100顆結石，外形猶如珍珠奶茶的珍珠一樣。

▲ （微博圖片）

主診醫生表示，小熙患膽結石的原因與家族遺傳有關，另外，他亦愛大魚大肉和甜食，亦不願意吃蔬菜，容易導致血液中的膽固醇濃度增高，膽汁中的膽固醇濃度也隨之上升，促進膽結石的形成。

醫生提醒，相對成人來說，兒童患上膽結石的症狀不明顯，且經常在進食油膩食物後發作，故常被當成腸胃炎治療。有別於普通腹痛，膽結石引發的腹痛位於右上腹，屬於陣發性腹痛，一般在吃油膩食物後發生，疼痛常向右肩及背部放射。

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膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊早前接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。

膽囊結石無論是大是小，成因無異：

主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。

食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

吳醫生指，飲食定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

膽結石會間接致死

吳醫生續指，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。

患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者有機會間接致死。

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責任編輯：羅嘉欣