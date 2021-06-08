【疫苗接種】崔日雄：如需先接種新冠疫苗才可返校上課　憂變相逼打針致學生家長抗拒

▲ 崔日雄認為如需先接種新冠疫苗才可返校上課，憂變相逼打針致學生家長抗拒。（經濟日報資料圖片）

食衞局早前批准復必泰疫苗接種年齡下調至12歲，詳情擬於今個星期內公布；教育局昨日(7日)亦與學界商討到校接種新冠疫苗的安排。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦透露局方暫未對到校接種有任何具體決定， 惟盼最好於暑假前完成；教育局家校會家長委員崔日雄則倡聯校進行到校種，毋需要為學校接種人數定門檻。

教育局家校會家長委員崔日雄今早接受電台訪問時提到， 可為學生提供接誘因，如到外地交流前需先打疫苗等，但如以接種疫苗作為到校上面授課程的條件，未接種疫苗的同學要上網課，就是變相逼打針，有機會造成反彈，令部分學生和家長感覺抗拒。

他稱，當局早前表示考慮容許學生、家長和老師，一併於學校或社區疫苗接種中心打針，坦言明白可提供便利，惟或令學生感壓力，認為最重要是研究如何提高學生自願接種疫苗的意欲；又指如需達一定接種人數才提供到校接種服務，條件不容易達得到，建議可以聯校進行，不一定要為接種人數定門檻。

崔日雄補充，有家長擔心學童接種風險，現時研究數據不太多，政府除公布疫苗對學童保護效能，亦需具體解釋相關風險，增加家長信心。

香港資助小學校長會名譽主席張勇邦透露，昨日於當局開會討論外展到校接種安排，惟疫苗的溫度儲放和稀釋需要很多人手配套，希望每間學校有一定人數的師生和家長接種，以合乎效益；又已向對方提供建議，當局目前未對到校接種有任何具體決定 。

他解釋，而小學只有一級學生可接種，即使計及學生家長，人數未必會多，而小一至小五學生的家長同樣會在社區生活和工作，有機會受感染再傳播予子女，導致學校有傳播風險，期望當局考慮容許小一至小五的家長到校接種。

他提到，並非每間學校的環境配套適合接種，特別是舊式小學會有困難，建議當局可先到校視察環境，或組織同區幾間學校的師生及家長於同一間學校打針，如附近地區都無合適校舍提供外展接種，認為可參考衞生署學童牙科保健服務的做法，預約某個時段到疫苗接種中心一併打針。

張勇邦希望接種計劃越快推行越好，最好暑假前完成，因學童在暑假會外出遊玩，會有感染風險。他又指，當局應該提供更多的專家分析，強化家長對疫苗的信心。

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責任編輯：陳正怡