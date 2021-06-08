【造美人】五位率先入圍佳麗私照曝光　「OK」改造難度如穿梭機卻成黑馬【多圖】

▲ 《造美人》破格選美節目首集播出引熱議，五位率先入圍佳麗私照曝光。

ViuTV破格選美節目《造美人》昨晚（7日）播出第一集，7位登場佳麗中有5位成功晉身下一回合，包括暫時最靚的2號Kathy（張育玲）、馬虎健身教練3號AB（劉兆汶）、被指似KLau的人母4號Miko（歐陽玉婷）、騎呢黑馬6號OK（胡靄琪），以及老氣港印混血兒8號Shweta（林珊妮），而於預告中非常搶鏡的1號芷橋以及空姐5號Georgia暫時落入「待定區」。

《造美人》由強尼、沈殷怡和練美娟任主持，葉翠翠任星級評判，第一輪找來16位參賽者，經歷淘汰餘下的12位，將進行為期3個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程。

▲ Kathy是首集樣子最突出佳麗。（影片截圖）

花40萬整容芷橋暫未晉級

昨晚播出的第一集中，其中的七位佳麗已經正式登場，當中的2號Kathy（張育玲）、3號AB（劉兆汶）、4號Miko（歐陽玉婷）、6號OK（胡靄琪）以及8號Shweta（林珊妮）順利晉級。

於預告中透露自己曾花40萬整容討好舊愛的1號佳麗芷橋，以及表現平傭的空姐5號Georgia則跌入「待定區」。

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▲ 芷橋被評欠自信。

入團的五位佳麗各有特色，2號的Kathy（張育玲）可算是當中最靚的一位，現年31歲的她現為模特兒和直播主播，自言從小已經非常貪靚的她，每日都要花時間敷面膜，並看身上每一吋肌膚進行保養，連評判都讚歎她對美的追求。

Kathy自爆曾經注射過肉毒桿菌與透明質酸：「我覺得靚是給自己看，而非給大家看的，無論我幾多歲我都要靚。」

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Kathy的社交網站放滿不少日常靚相，更有超過1萬粉絲追蹤，在參加節目之前已經算得上漂亮。

3號AB（劉兆汶）現年33歲，是位兼職健身教練，不過卻沒有fit爆身型，在台上亦被評判狠評，指她籍口多多、表現馬虎。其社交網站追蹤人數雖然比Kathy稍多，經營手法亦跟其性格一樣，比較馬虎，甚少出色靚相。

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人妻Miko貌似KLau

4號Miko（歐陽玉婷）被指與《全民造星3》十強人馬KLau（劉瑞祈）似樣，現年28歲的她已為人母，透露身邊人得知她參加選美比賽，都感到不解：「別人會覺得，我老公都無嫌我，不用這麼多事，但我想堅持做想做的事。」

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樣貌兇惡的她其實性格和善，與節目組談及想改造的部位，Miko越數越多，更笑指可能自己變靚後，ViuTV會與她洽談藝員合約，幕後人員跟她聊天的氣氛都非常歡樂，連強尼都表示：「睇相覺得你惡，但跟你傾偈會想跟你交朋友。」希望團隊能夠幫忙，令Miko的樣貌變得更和善。

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OK成黑馬有潛力大改造

早於預告片段已經出現，對答直率騎呢的6號佳麗OK（胡靄琪）被視為比賽中的黑馬，26歲的她覺得現時的自己已經算不錯，只想稍為改善眼袋、雀斑等問題，強尼看穿她的強硬外表只是保護自己的外殼，OK不禁流下眼淚。

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港印混血兒8號Shweta（林珊妮）現年只得23歲，她坦言從小已有不少人讚她漂亮：「不是想曬命，我從來都不懂回應那些讚美，可能心底裡覺得自己不夠漂亮。」年紀算輕的她素顏的時候膚況欠佳，打扮和外貌與實際年齡相較顯得非常老氣，不過因為性格討好，被評判挑選晉級。

同場加映：強尼專訪