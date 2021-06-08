【巴士退休證】有巴士公司擬取消員工退休證政策　工會批做法轉嫁納稅人「埋單」

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匯達交通在上周二（1日）向新巴城巴員工發通告，指退休乘車證及滿65歲家屬證將會於7月失效，並改以個人八達通取代。有工會批評，巴士公司有關做法透過改變退休證政策，將退休乘車福利的大部分開支轉嫁政府，並由全港納稅人負責「埋單」。

由多個巴士職員工會組成的陸路客運工會聯合陣線聯席指，專營巴士公司所設立的退休證制度，除了現職專營巴士公司僱員及家屬外；在專營巴士 公司工作滿20年的同事，在65歲退休時都能取得退休乘車證，免費乘搭各專營巴士公司路線。

聲明指，巴士公司退休證制度似乎已經到達終點站，早在今年3月，九巴已經將退休證改為長者八達通，退休員工乘搭專利巴士時會與一般乘客無異，扣2元車費，公司會補貼相關車資。而在6月初，匯達交通服務有限公司屬下的新巴及城巴也發出指示更改其員工退休證及家屬證使用安排，形式與九巴安排類似，要求65歲以上乘車證用者轉為個人八達通。

工會要求4間巴士公司還原退休證計劃，而運房局及勞福局亦要回應2元乘車優惠計劃是否存有漏洞，又要求運輸署和巴士公司盡快與工會開會商討。

汽車交通運輸業總工會新世界巴士分會表示，經多方面了解後，將事件向公司反映，公司昨日（7日）回覆答應一證更換一證，換取新証後舊証才算失效；公司亦會承擔換証收取的100元個人八達通費用。工會初步接受公司有誠意改善，要求公司在今個星期內盡快召開專題會議，進一步完善持証者乘車福利和事宜。

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責任編輯：陳子謙