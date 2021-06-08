【2021父親節】悦來酒店父親節套餐85折早鳥優惠 帶爸爸品嘗鵝肝魚子醬肉眼牛扒
休閒消費 12:07 2021/06/08
父親節就到，各位孝順仔女又是時候安排活動，好好慰勞一下爸爸。
今年不如帶爸爸去食西餐好好慶祝，悦來酒店「簡 • 味」餐廳於父親節期間推出一個父親節套餐連甜品放題，午市為388元、晚市為458元(另加一)，提早預訂更可按享85折早鳥優惠，十分超值。
這個CP值超高的父親節午市 / 晚市套餐，包餐湯、沙律、主菜連甜品Buffet，菜式有法式煎鵝肝配魚子醬、香草龍蝦湯、美國頂級肉眼牛扒、脆皮紐西蘭羊扒及慢烤春雞等，最適合喜歡吃肉的爸爸。
最後重頭戲當然是甜品放題，一次過可以嘗足9款甜品，重點推介百利甜酒榛子朱古力蛋糕、芒果拿破崙、橙酒法式焦糖燉蛋等，必定能讓父親甜入心扉。
凡於6月18日或之前預訂及落訂可享85 折早鳥優惠，大家要盡快訂枱了！
簡 • 味
地址：荃灣荃華街3號悦來酒店3樓
訂座 : 2409 3226
父親節西式午市套餐 (連甜品放題) 價錢： 每位388元(另加一)
父親節西式晚市套餐 (連甜品放題) 價錢：每位458元(另加一)
供應日期：6月19至20日
記者：招美寶