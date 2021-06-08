【2021父親節】悦來酒店父親節套餐85折早鳥優惠　帶爸爸品嘗鵝肝魚子醬肉眼牛扒

▲ 悦來酒店「簡•味」推出父親節套餐，於6月18日前預訂更可享85折早鳥優惠。(酒店提供)

父親節就到，各位孝順仔女又是時候安排活動，好好慰勞一下爸爸。

今年不如帶爸爸去食西餐好好慶祝，悦來酒店「簡 • 味」餐廳於父親節期間推出一個父親節套餐連甜品放題，午市為388元、晚市為458元(另加一)，提早預訂更可按享85折早鳥優惠，十分超值。

這個CP值超高的父親節午市 / 晚市套餐，包餐湯、沙律、主菜連甜品Buffet，菜式有法式煎鵝肝配魚子醬、香草龍蝦湯、美國頂級肉眼牛扒、脆皮紐西蘭羊扒及慢烤春雞等，最適合喜歡吃肉的爸爸。

▲ 父親節的套餐中，有鮮味十足香草龍蝦湯。(酒店提供)

最後重頭戲當然是甜品放題，一次過可以嘗足9款甜品，重點推介百利甜酒榛子朱古力蛋糕、芒果拿破崙、橙酒法式焦糖燉蛋等，必定能讓父親甜入心扉。

凡於6月18日或之前預訂及落訂可享85 折早鳥優惠，大家要盡快訂枱了！

簡 • 味

地址：荃灣荃華街3號悦來酒店3樓

訂座 : 2409 3226

父親節西式午市套餐 (連甜品放題) 價錢： 每位388元(另加一)

父親節西式晚市套餐 (連甜品放題) 價錢：每位458元(另加一)

供應日期：6月19至20日

記者：招美寶