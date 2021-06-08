【5000元消費券】港府消費券最快下月起登記　八達通：核實登記或毋須個人八達通

▲ 港府消費者券最快下月起登記，八達通指核實登記或毋須個人八達通’

港府最快今個月下旬公布電子消費券詳情，下月起可登記，現正與四間營辦商進行系統測試；屆時市民可從四個儲值支付工具中選擇一個收款平台。八達通稱政府中央平台登記及核實，市民只需登記八達通卡號碼，實體及手機八達通就可使用消費券，毋須用個人八達通，電子消費券餘額不與八達通餘額分隔。

四個用於收款儲值支付工具之一的八達通營業及市務總監李玉兒今早接受港台節目訪問時稱，市民經由政府中央平台登記及核實時，只需登記八達通卡號碼，實體卡及手機八達通同樣可使用消費券，亦不需要個人八達通。

她稱，八達通不設分隔開電子消費券的餘額資料，即當消費券金額存入八達通後，就等同八達通餘額，市民可用於交通費及商戶購物飲食消費，亦可按以往使用八達通模式一樣，查閱卡的交易及餘額；而上月已有約3000個新商戶申請使用八達通收款，商戶種類擴大，包括大型飲食集團、運動用品和珠寶店等，相信日後八達通卡會是最多市民選擇使用消費券的支付平台。

另一平台支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，截至上月底，增設支付寶二維碼的商戶平均一個月增速達230%，當中以實體店為主；屆時市民如果使用支付寶領取電子消費券，可以輸入特定識別號碼，就會直接入帳。

她解釋，支付寶錢包會將餘額及消費券分開處理，市民消費時可選擇用消費券金額或本身戶口的餘額，亦可以查閱餘額及相關交易，若發現有懷疑涉及套現的個案將會調查跟進。支付寶之後也會推出更多優惠，令市民使用消費券時可享有「折上折」。

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責任編輯：陳正怡