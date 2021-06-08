【食用安全】撕開衛生巾驚見2至3cm針頭　受害女子：沒看到可能就扎到肉

▲ 女子撕開衛生巾驚見2-3cm針頭。

衛生巾作為女性貼身用品，居然含有針頭。內地一名女子日前使用衛生巾時摸到有異物，拆開包裝後，居然見到有2至3cm長的針頭，引起網民熱議。涉事衛生巾品牌「七度空間」就事件致歉，並指將加急調查事件。

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綜合內媒報道，江西一名女子於2、3個月前在一家連鎖超市購買「七度空間」的衛生巾。她表示買回來後，已拆開用過幾片。但到了6月5日的晚上，當她取出一片衛生巾準備撕開包裝時，大拇指剛好摸到一個硬物。

起初，她還以為是包裝封邊時留下的塑料，然後又拿起夾捏了一下，以為是木屑，感到不妥。之後將包裝撕開，就見到有一個針頭。針頭在衛生巾兩翼的位置，是衛生巾的內側，約有2至3cm長。

如果我一屁股坐下去了，那可能就扎到肉裡面了。

事件發生後，她馬上拍成影片，聯絡網上客服反映，亦放上社交平台。最後於7日下午，「七度空間」的所屬公司恆安集團派了質檢部門工作人員，確認包裝內商品確實來自他們公司，而且外包裝完整無針眼。

而「七度空間」亦在微博發表聲明致歉，並指收到反饋後，高度重視，第一時間成立專門工作小組就事件加急調查，調查清楚後，將第一時間公佈調查結果。

事件引起網民熱議討論，女士尤其擔心貼身用品的品質問題，不過亦有部份網民質疑是否涉及惡作劇：

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責任編輯：羅嘉欣