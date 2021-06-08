【全城集氣】1歲短腸症女嬰延長洗血時間　膽黃素持續上升媽媽心痛：康復機會好微

▲ 1歲短腸症女嬰延長洗血時間，膽黃素持續上升媽媽心痛。

1歲女嬰悅悅與雙胞胎妹妹是31周早產兒，悅悅約1個月大出現壞死性腸炎，捱過3次手術後，小腸僅餘下12厘米，肝功能不足5成。悅悅上月21日接受第4次手術，改善肝臟及腸道問題，雖然手術順利，小腸駁長至30厘米，惟在觀察期間肝功能轉差，需「洗血」兩星期。

▲ 悅悅目前仍在醫院進行洗血。（CoKa.Kona Baby facebook）

悅悅媽媽上周曾表示如洗血沒有明顯效果，悅悅便會在短時間內離開。兩個星期期限昨天（7日）屆滿，悅悅媽媽在Facebook更新悅悅的情況，醫生指悅悅的情況尚算穩定，決定延長她的洗血時間。

▲ 悅悅與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生。（受訪者提供相片）

悅悅媽媽在Facebook專頁「CoKa.Kona Baby」表示，悅悅的情況穩定，醫生決定延長悅悅的洗血時間，繼續觀察情況。不過，悅悅的肝膽黃素持續上升，代表肝臟沒有轉好，反而是一直變差，膽黃素更一直上升隻300多，媽媽心痛說：

醫生指瑪麗醫院暫時從未有一個病人膽黃素300多可以修復到正常，所以悅悅康復嘅機會可以話好微……

▲ 媽媽間中會幫悅悅打扮一下。（CoKa.Kona Baby facebook）

膽黃素持續上升 悅悅康復機會微

由於悅悅的情況穩定，所以醫生決定繼續洗血，給悅悅多一絲希望，望見證奇蹟出現，

睇下會唔會有奇蹟，否則膽黃素繼續上升，或者洗血機再塞，再塞就會停止洗血，悅悅好大機會幾日內就走。

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悅悅媽媽既傷心又氣憤，慨歎暫時在香港沒有其他治療方法，「除非換肝換腸，不過喺香港係無可能做到，因香港沒有屍腸，外國或台灣就會普遍多，但要有户藉同要排期。」醫生向父母表示，「已經咩都做哂了，除非有奇蹟。」

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責任編輯：王明芳

