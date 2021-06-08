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【著數優惠】６月８日一折搶朗廷酒店Staycation　Klook每晚10點限時開賣各類著數優惠

休閒消費 12:29 2021/06/08

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熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

今晚（6月8日）開賣朗廷酒店Staycation的1折優惠碼。（KLOOK提供）

夏日炎炎，行山隨時中暑！留守室內怕悶？Klook由即日起至7月2日，每晚10點推出勁爆優惠！包括staycation、SPA水療按摩，連景點門票都有！最平更有買一送一，甚至一折優惠！立即上Klook留意「每日最抵DEAL」，發掘夏日悠閒樂趣啦！

Klook由即日起至7月2日，每晚10點推出Staycation優惠。（KLOOK提供）

Klook將連續30晚，每晚10時推出至少一項精選人氣優惠上場，包括Staycation，景點門票，餐飲美食，SPA 水療按摩等不同本地活動。指定活動更有不少超神秘優惠，想知到底是額外獨家折扣、Staycation免費房間升級，或是全新優惠套票，就要密切留意！除每晚10點推出必搶優惠外，更有指定活動1折優惠碼，數量有限，先用先得，用完即止。

6月８日晚上10點開賣 ：朗廷酒店Staycation的1折優惠（只限livi bank持卡）

可供2人入住內園景高級客房，城市景高級客房或城市景豪華房1晚。餐廳：唐閣 (米芝蓮三星粵菜食府)，Bostonian Seafood & Grill and Main St. Deli (西式)，廷廊, Artesian, The Food Gallery 及 Langham Supper Club。住房可免費享用24小時健身中心及頂層室外泳池，另外亦可付費享受「川」身＋心療程。

「其他最抵DEAL」人氣Staycation優惠

愉景灣酒店推出Monchhichi 夏日祭度假住宿優惠，包自助早餐及主題下午茶。（KLOOK提供）

【獨家優惠】Monchhichi 夏日祭 - 香港愉景灣酒店度假住宿優惠

Monchhichi 山景客房連自助早餐及Monchhichi主題下午茶套餐/自助餐（2人份）只需HKD$,1857起！海景房同樣包自助早餐及Monchhichi主題下午茶套餐/自助餐（2人份）亦只需HKD$2,297！

Klook推出四季酒店餐飲住宿獨家優惠。（KLOOK提供）

【獨家優惠】香港四季酒店餐飲住宿優惠

供2人入住豪華山景房、豪華海景房、海景套房或維港海景套房1晚，可免費使用健身設施及無邊際泳池。包用雙人早餐，生日或週年紀念日可送贈蛋糕 (須預訂時聯絡酒店，供應視乎酒店細則及情況而定)。

記者：王嵐

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