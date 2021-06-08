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【驚險一幕】男童貪玩拉跌火鍋店大型雪櫃　3名小童險被壓幸食客及時扶起

親子 14:28 2021/06/08

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內地一名男童貪玩拉跌火鍋店雪櫃。

年幼孩童經常「坐唔定」，家長要好好看管。近日在內地河北廊坊一間火鍋店，一名男童貪玩不斷開關雪櫃門，期間用力過猛，將大型雪櫃拉倒，3名小孩險被壓。幸好有食客及時扶起雪櫃，才沒釀成意外。

綜合內媒報道，事件發生在本月2日，據閉路電視畫面顯示，3名小童在火鍋店食材區玩耍，期間一名男童用力拉開雪櫃門，把大型雪櫃拉倒。幸好有食客及時發現，在雪櫃倒下之際扶起它。眾人合力將雪櫃放回原位，男童被救出，現無大礙。

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網民：家長要好好看管小孩

影片在網絡上傳開之後，不少網民形容是「驚險一幕」，「幸好衝上前的那位女士反應夠快！」、「感覺太危險了！」、「要是大人沒趕到，小孩一定受傷」、「雪櫃為甚麼沒有固定？有警示標誌嗎？」。

有網民則認為家長應好好看管小孩，「家長平時要多加教育，特別是安全方面的教育！若孩子給別人造成損害，家長要賠償。」、「家長要增強孩子的安全意識，防止悲劇發生」。

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責任編輯：王明芳

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