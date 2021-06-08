【新冠肺炎】港航證實進行內部重組　日內將向員工公布

▲ 港航回覆TOPick證實進行內部重組，並會在未來數天向員工公布有關詳情。（資料圖片）

新冠肺炎疫情為全球航空業帶來巨大衝擊。據報道指，香港航空將會再次裁減約千名員工，亦會暫時主攻貨運業務，暫停營運A320機組一年。港航回覆TOPick證實，將進行內部重組，並會在未來數天向員工公布有關詳情。

港航發言人指，為確保集團在充滿挑戰的未來作好準備，有必要進行內部重組，以達致更精簡及更具效率的架構，會在未來數天向員工公佈有關詳情。

港航早前向員工發信指，為確保集團在具挑戰的環境中保持良好的狀況，將進行內部架構重組，以達致更簡化及更有效的體制，因此有些部門將會合併，部分職位將會重整。目前正有待人力資源部及管理層的審核及同意，當所有細節確認後，會盡快公布。

員工信又提到，過去一年香港航空的業務受到疫情的嚴重影響，集團曾兩度嘗試回復業務，但都未能成功，航空需求急挫，基於各國仍實施嚴謹的封關政策，預期疫後的航運復甦之路將相當緩慢。集團已採用一系列的節省成本措施，包括無薪假，並專注貨運業務，但集團架構太大，目前的業務規模又相當小，故此有關措施長遠不能持久。

據傳媒引述消息人士報道指，港航將暫停營運全數12架A320空中巴士，並在短期內營運8架A330機隊，佔目前機隊25%，主要是集中做貨運；裁員規模或達到一半人手，即逾1,000人，往來上海航班亦會削減至每星期一班。

據資料顯示 ，港航早前曾申請政府「保就業」計畫，兩期承諾受薪僱員人數均為2,940人，共獲批逾1.5億元補助。在「保就業」計畫前及結束後，港航分別裁員兩次，650人受影響。

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責任編輯：陳子謙