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【逆天奇案劇透】馮盈盈發現證據米雪現身指證　劉佩玥張頴康全靠一個人脫罪

娛樂 12:27 2021/06/08

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《逆天奇案》踏入結局篇，殺虎案迎來新線索。

TVB劇集《逆天奇案》本周踏入結局篇，貫穿全劇的殺虎案終於有眉目！在昨晚（6月7日）播出的《逆天奇案》劇情講到Ana（馮盈盈飾）與森Sir（陳展鵬飾）酒後亂性發生關係。

於是Ana決定離開香港飛到泰國找好友Lucia（王卓淇飾），機緣巧合下到訪民族村落，發現當地人認識尤麗（劉佩玥飾）。

路上，Ana與好友們在尤麗的舊居遇上民宿東主雪姨（米雪飾），Ana等人以做大學功課之名引雪姨透露尤麗的過去，她又指尤麗曾與子樂（張頴康飾）到訪並安裝新電腦，Ana隨即查看子樂用過的電腦，並有所發現。

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《逆天奇案》踏入結局篇，雪姨登場。（截圖）

雪姨登場指證子樂

今晚（6月8日）《逆天奇案》劇情講到森Sir為查殺虎案而前往泰國，並遇上Ana及得悉了尤麗的過去。O記重新調查殺虎案，並拘捕子樂、尤麗，二人很快便獲大律師杜匡珉（王賢誌飾）保釋離開。

匡珉邀請嘉瑜（蔣祖曼飾）合作為子樂辯護，嘉瑜因專業原則與匡珉過往恩情，難以拒絕。

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子樂尤麗無罪釋放

殺虎案審訊開始，Ana與森Sir的證供可信性被動搖，形勢不妙。正當子樂、尤麗佔上風之際，關鍵人物雪姨突然出庭作供，指向子樂就是殺虎案的駭客，審訊形勢逆轉。

不過，子樂與尤麗結果靠嘉瑜出色的辯護，當場無罪釋放。

尤麗與子樂會否成功脫罪？（截圖）

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森Sir+Wing+Ana 3角關係撲朔迷離

浚森回到殺虎案地點，暗自失落。Ana計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終發現有力證據。

同時，子樂也得知Ana尋得新證據，隨即逃亡，森Sir等人趕往追捕，尤麗與子樂要再次面對審訊。

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另一邊廂，森Sir、Wing（林夏薇飾）及Ana的三角關係就繼續角力。

正當森Sir難過時，Wing就體貼陪伴，卻令Ana心灰意冷決定再離開香港，不過森Sir最終情歸何處就仍有待分曉。

同場加映：劉佩玥專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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