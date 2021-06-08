【年輕繼母】癌母離世爸爸與26歲新歡奉子成婚　兒子震驚：繼母比我小5個月

▲ 爸爸與26歲新歡奉子成婚，兒子表示尊重。

子女面對父母的第二春，會是反感還是祝福？有台男近日在社交媒體發文指，媽媽患癌離世不足半年，爸爸就火速與新女友有了孩子，甚至這名「繼母」比自己還小5個月，但他仍選擇尊重「繼母」，只強調「只要能保證肚子裡的是我爸的小孩就行」。

有台灣男網民近日於「Dcard」討論區發文，他表示，媽媽癌症離世不到半年，爸爸就告知自己有女朋友，而且對方更已懷孕。由於媽媽離世不久，不方便辦婚禮，只簡單地與「繼母」會面。

看到後母時，我跟我妹直接噴飯，比我小5個月。

尊重年輕繼母

不過，他認為每個人都是獨立的個體，子女也沒有資格評論爸媽的愛情。他叫爸爸去登記，自己載新媽媽回老家祠堂拜祖先，

開車路上我只跟她說，我們都26歲，我妹25歲，都是成年人，我不需要你當我媽，只要能保證肚子裡是我爸的小孩就行，該給你的尊重我會給你。

他又帶著後母去認識叔公、姑婆、舅公、姨婆等親戚。而男網民結婚當日，對方也以新郎媽媽身分出席，

老婆一樣要把她當成婆婆（奶奶），沒叫媽，叫阿姨，我老婆還大我2歲。

至於後母的兒子和女兒，男網民明言視他們為弟弟、妹妹，又指可能年齡差了2輪，對兩個小朋友都沒有敵意。

網民質疑繼母對父親是否真愛

有網民都欣賞樓主支持父親的新戀情，不過，亦有網民質疑，繼母對父親是否真愛，還是貪圖父親的錢。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：王明芳