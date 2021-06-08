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【公務員薪酬】消息：行會建議公務員今年凍薪　將諮詢公務員團體再決定

社會 12:01 2021/06/08

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消息指，行會建議公務員今年凍薪，將諮詢公務員團體再決定。

薪酬趨勢調查委員會早前完成今年公務員薪酬趨勢調查結果，在扣除遞增薪額後，高級公務員薪酬淨指標為-2.04%，中級公務員-0.54%，低級公務員-0.68%，實際薪酬調整幅度亦要由行政長官會同行政會議決定。消息指，行會建議公務員今年凍薪，將諮詢公務員團體再決定。

薪酬趨勢調查委員會早前發表報告，根據過去一年逾百間公司的僱員薪酬和花紅變動，得出今年私營機構高、中及低層僱員的加薪幅度為負1%、0.49% 及0.48% ，政府計算公務員加薪指標時，會按機制先扣減遞增薪額，今年高、中及低層公務員的遞增薪額分別為1.26%、1.35%及2.3%，由於政府前年起已為遞增薪額設封頂機制，因此今年只需分別扣減1.04%、1.03%及1.16%，經扣減後，薪酬趨勢淨指標為高層-2.04%、中層及低層分別為-0.54%及-0.68%。

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記者：陳子謙

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