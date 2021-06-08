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【強制檢測】6月25日至7月8日院舍值勤或服務員工　須於本周五起接受新一輪強制檢測

社會 12:04 2021/06/08

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6月25日至7月8日院舍值勤或服務員工，須於本周五起接受新一輪強制檢測。（經濟日報資料圖片）

港府再要求安老院、殘疾人士院舍及護養院員工展開強制檢測，受聘於院舍並於6月25日至7月8日值勤或提供服務人士，須於6月11日至24日期間強制檢疫，如14日前已完成兩劑新冠肺炎接種者可獲豁免。

食衞局昨日(7日)按《第599J章》發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院，及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於今年6月25日至7月8日期間值勤，或外聘於該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於今年6月11日至24日期間，按公告進行指明檢測，但於檢測期限的14天前已接種兩劑新冠疫苗的人士，無須進行指明檢測。

社署稱，署方及衞生署會發信通知各院舍有關安排及要求，又提醒院舍員工如於社區檢測中心接受檢測，須先透過「社區檢測中心預約系統」預約，才可接受免費檢測服務，而院舍亦應提醒員工須妥為保存檢測結果證明的電話短訊通知或檢測結果報告。

政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就有關檢測政策作出調整。

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責任編輯：陳正怡

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