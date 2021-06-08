【農耕樂】首個結合水耕及魚菜共生都市有機農場　堅農圃推廣綠色生活提供放鬆休憩空間

▲ 全港第一個結合水耕、魚菜共生及有機耕種的都市農場「堅農圃」，毗鄰堅尼地城卑路乍灣海濱長廊。(圖片由「堅農圃」提供)

集農耕、教育、休憩和社區參與於一身的都巿農莊「堅農圃」及「賽馬會『種出關愛』社區耕種計劃」於主禮嘉賓見證下正式開幕及啟動。

「堅農圃」及「賽馬會『種出關愛』社區耕種計劃」於6月6日由海濱事務委員會主席吳永順先生、港島區海濱發展專責小組主席何文堯先生、海濱事務委員會水域與陸地連接及活化海濱專責小組主席梁剛銳先生、發展局規劃地政科助理秘書長(規劃)8張文欣女士，以及香港賽馬會慈善事務經理黃立基見證下正式開幕及啟動。儀式由八位小學生唱出農圃主題曲《快活農莊》開始，並由主禮嘉賓主持採收香草儀式，象徵項目經過構思、籌劃、建築等多個階段終於順利完成。

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「堅農圃」是全港第一個結合水耕、魚菜共生及有機耕種的都市農場，毗鄰堅尼地城卑路乍灣海濱長廊，以農耕為主題，推廣綠色生活和身心靈健康。希望為巿民提供一個休憩和喘息的空間，通過多感官享受，放鬆身心。

「堅農圃」由環保建築師陳啟豪設計，以不同大小的圓形貫穿整個農圃。農圃內的水耕溫室、「共生園」和多塊有機田，將為巿民展示現代耕種的不同可能性；「綠廚子」會出售健康飲品小吃及綠色生活產品；「耕種易」會為有需要人士提供無障礙耕種設施；「天之鏡」是拍攝藍藍晴空或璀燦日落的最佳打卡點；三個圓形涼亭可遮陽避雨，也兼作戶外教室；「K廣場」可舉辦大型活動，也是街坊耍太極、練瑜伽的最佳場所。

有別於一般社區苗圃的分租形式，「堅農圃」將透過「賽馬會『種出關愛』社區耕種計劃」以教育和示範為主切入點。除了數十位來自區內熱心義工外，場內一百個花箱將由區內社福組織、居民組織、學校等負責種植和管理；街坊亦可以個人名義申請栽種和照理盆中植物。「賽馬會『種出關愛』社區耕種計劃」更「堅農圃」會定期舉辦活動和課程，讓弱勢社群參與；亦會按需要提供培訓和就業機會，幫助他們融入社會。

地點:堅尼地城城西道3號

開放時間:辦公室：09:00-18:00;農圃：09:00-18:00

前往方法:堅尼地城港鐵站 A出口，步行約8分鐘，巴士總站旁

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責任編輯：張懿慧