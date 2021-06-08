【暢遊公海】Jetour捷旅推出郵輪公海遊Seacation    搭皇家加勒比國際遊輪2晚行程$1,051起

▲ 皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號2009年才下水，相當簇新。(攝影︰馮柏偉)

政府宣布預期最快7月底可復辦郵輪「公海遊」，各旅行社也推出公海遊 Seacation行程。當中Jetour捷旅安排皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號（Spectrum of the Seas）之旅，在船上享受難得的旅遊時光。

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海洋光譜號為皇家加勒比國際遊輪中，最新最大的「智能」遊輪，排水量約16.8萬噸，於2019年才下水，船上設有三十多款共2,137間客房，最多可載客5,622人，儼如水上城堡。內有大型VR遊樂設施 Sky Pad、北極星North Star 360°高空觀景台、海上模擬衝浪、模擬跳傘等多項新世代的高科技娛樂設施，最適合親子遊 Seacation。

▲ 搭上北極星North Star 360°高空觀景台，就可俯瞰船周邊的美景。(攝影︰馮柏偉)

另外，星夢郵輪旗下「雲頂夢號」亦投入公海遊之旅。雲頂夢號（Genting Dream ）可載最多1,800人，提供超過40種娛樂活動及30種環球美食。船更推出皇宮系列套房，以獨特「精品船中船」概念匠心打造屬於亞洲的豪華郵輪體驗，近400 呎全包式豪華皇宮套房 Palace Suite 享受24小時管家服務。

▲ 星夢郵輪旗下的「雲頂夢號」。(相片來源︰星夢郵輪)

▲ 雲頂夢號的麗都自助餐廳。(相片來源︰星夢郵輪)

▲ 雲頂夢號推出皇宮系列套房The Palace 皇宮套房。

而啟德郵輪碼頭 Kai Tak Cruise Terminal亦設有多重防疫措施以確保所有遊客和船員的安全。啟德郵輪碼頭的防疫措施包括於碼頭內添置多部流動紫外線 (UV-C) 消毒裝置、提供「卓越級」的室內空氣質素，及迅速的換氣次數、引入先進的體溫監控系統、設有港口衛生署配套設施及負壓隔離室等等，讓你安心享受海上假期 Seacation。

2/3/4晚 – 香港郵輪公海遊 海上假期

遊輪公司 : 皇家加勒比國際遊輪

遊輪︰海洋光譜號 Spectrum of the Seas

價錢︰$1,051 起

出發月份 : 2021-07-30 至 2021-11-28

2/3晚 – 香港公海遊 郵輪船票

遊輪公司 : 星夢郵輪

遊輪 : 雲頂夢號 Genting Dream

價錢 : $888起

出發月份 : 2021-08-01 至 12-29

記者︰馮柏偉