  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人力調查】調查指第三季僱主招聘意慾改善　將增聘或減少人手僱主比例相若

社會 12:26 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

ManpowerGroup調查指第三季僱主招聘意慾改善，將增聘或減少人手僱主比例相若。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情仍然影響就業市場，國際人力機構萬寶盛華大中華（ManpowerGroup)公布第三季「就業展望調查報告」，26%受訪僱主表示下季有意增聘人手，25%將縮減人手，淨就業展望指數錄得0%。

調查在今年4月底進行，訪問了167名僱主，當中26%表示下季有意增聘人手，25%將縮減人手，兩者相減及經季節性調整得出的淨就業展望指數錄得0%，而表示人手不變或不知道的僱主則分別有28%及21%。

調查包括6個行業，當中4個行業的招聘意慾都有改善，表現最好的是金融、保險及房地產業和採購及建造業，經季節性調整就業指數錄得4%。不過，運輸及公共事務業的經季節性調整就業指數表現最差，錄負1%。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，淨就業展望指數較上季增加2個百分點，當中表示不變的僱主按季由54%減至28%，主要轉為觀望態度，而表示會增聘人手的僱主則有4個百分點增長，反映整體人力市場壓力紓緩，前景較樂觀。

她續指，銀行在客戶服務及私人財務管理上都有人手需求，而一手房地產市場理想亦令行業有意擴充人手。服務業受惠於數碼化，IT行業仍需求人手，另外醫療保健亦持續增長。

至於運輸行業，她指由於入境旅遊停頓，客運量及飛機航班數目都減少，令行業較為低迷，但料購物及網上營銷增長下，行業長遠有轉好跡象，惟需要時間復甦。

徐玉珊稱，人力市場踏入大學生畢業季節，料今年空缺按年增3%，他們將較容易求職。入職薪金方面則維持在1.5萬元，與去年相若，部分行業如IT更可達1.6萬至1.8萬元。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

相關文章

【人力調查】調查指14%僱主有意強制所有員工接種新冠疫苗　46%僱主則讓員工自由選擇
15:41 2021/03/09
【人力調查】調查指14%僱主有意強制所有員工接種新冠疫苗　46%僱主則讓員工自由選擇
【人力調查】調查指來季僱主招聘意慾疲弱　24%受訪企業將裁減人手
12:58 2021/03/09
【人力調查】調查指來季僱主招聘意慾疲弱　24%受訪企業將裁減人手
【防疫抗疫基金】人力資源管理學會推創造職位計劃　資助僱主每月最多1萬元開設新職位
17:13 2021/02/01
【防疫抗疫基金】人力資源管理學會推創造職位計劃　資助僱主每月最多1萬元開設新職位

你可能感興趣

【人力調查】調查指14%僱主有意強制所有員工接種新冠疫苗　46%僱主則讓員工自由選擇
15:41 2021/03/09
【人力調查】調查指14%僱主有意強制所有員工接種新冠疫苗　46%僱主則讓員工自由選擇
【人力調查】調查指來季僱主招聘意慾疲弱　24%受訪企業將裁減人手
12:58 2021/03/09
【人力調查】調查指來季僱主招聘意慾疲弱　24%受訪企業將裁減人手
【防疫抗疫基金】人力資源管理學會推創造職位計劃　資助僱主每月最多1萬元開設新職位
17:13 2021/02/01
【防疫抗疫基金】人力資源管理學會推創造職位計劃　資助僱主每月最多1萬元開設新職位
徐玉珊 就業 經濟 行業 銀行 金融

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶