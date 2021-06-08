【人力調查】調查指第三季僱主招聘意慾改善　將增聘或減少人手僱主比例相若

▲ ManpowerGroup調查指第三季僱主招聘意慾改善，將增聘或減少人手僱主比例相若。（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情仍然影響就業市場，國際人力機構萬寶盛華大中華（ManpowerGroup)公布第三季「就業展望調查報告」，26%受訪僱主表示下季有意增聘人手，25%將縮減人手，淨就業展望指數錄得0%。

調查在今年4月底進行，訪問了167名僱主，當中26%表示下季有意增聘人手，25%將縮減人手，兩者相減及經季節性調整得出的淨就業展望指數錄得0%，而表示人手不變或不知道的僱主則分別有28%及21%。

調查包括6個行業，當中4個行業的招聘意慾都有改善，表現最好的是金融、保險及房地產業和採購及建造業，經季節性調整就業指數錄得4%。不過，運輸及公共事務業的經季節性調整就業指數表現最差，錄負1%。

萬寶盛華大中華高級副總裁徐玉珊表示，淨就業展望指數較上季增加2個百分點，當中表示不變的僱主按季由54%減至28%，主要轉為觀望態度，而表示會增聘人手的僱主則有4個百分點增長，反映整體人力市場壓力紓緩，前景較樂觀。

她續指，銀行在客戶服務及私人財務管理上都有人手需求，而一手房地產市場理想亦令行業有意擴充人手。服務業受惠於數碼化，IT行業仍需求人手，另外醫療保健亦持續增長。

至於運輸行業，她指由於入境旅遊停頓，客運量及飛機航班數目都減少，令行業較為低迷，但料購物及網上營銷增長下，行業長遠有轉好跡象，惟需要時間復甦。

徐玉珊稱，人力市場踏入大學生畢業季節，料今年空缺按年增3%，他們將較容易求職。入職薪金方面則維持在1.5萬元，與去年相若，部分行業如IT更可達1.6萬至1.8萬元。

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記者：徐紹軒