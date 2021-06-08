  • 33°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 14:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【表揚外傭】小學考試菲傭出卷助少主溫書　港媽感動︰多謝文武雙全嘅姐姐

親子 13:06 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

有港媽分享，外傭親自出試卷，幫助其就讀小學的兒子溫書。

港爸媽要遇上好的外傭不容易，除了講求運氣外，僱傭關係亦是雙向的。一名港媽近日於社交媒體分享，來到考試時間，外傭親自出試卷，幫助其就讀小學的兒子溫書。她欣賞姐姐的誠意，更大讚對方「文武雙全」，這位好姐姐也獲得不少網民的肯定。

每年考試外傭都出卷

該名媽媽上周四（3日）於facebook群組「表揚好姐姐開心分享區」發帖，表示「又到每年最攞命嘅日子」，她指家中菲傭每年都會出試卷，幫助她的兒子在考試前溫習，她曾在其他facebook群組分享姐姐的舉動，可是受到負面批評，她寫道︰

俾人話「咪玩啦，補習錢都慳，姐姐啲英文程度教小朋友？怪獸家長？」唔緊要啦，我欣賞嘅係姐姐份誠意同堅持，多謝文武雙全嘅姐姐。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

網民︰用心最難能可貴

帖文引來網民讚好，普遍認為這位外傭姐姐能出試卷很厲害，而且她的用心也代表她對僱主家庭的重視。有網民留言，「會唔會太犀利」、「用心最難能可貴」、「羡慕你有個文武雙全姐姐」、「這是姐姐投入家庭既表現」。點擊看更多網民留言︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

好姐姐是媽媽助手

此外，不少網民媽媽都分享她們家中好姐姐的窩心事件，有外傭會與小朋友默書溫習，「中文寫晒拼音讀俾小朋友聽」。有媽媽表示，外傭會教她的子女英文，既有耐性又懂得發掘小朋友學習能力強的部分，媽媽也以行動答謝外傭，稱「我都成日送假期俾佢」。另一名媽媽指︰

我嗰個姐姐都有出卷，英文係最好嘅一科，平時功課、英默都係姐姐搞掂，我收工就煩少一科。

同場加映︰從小開發左右腦培養出尖子生 媽媽分享記憶讀書法實戰篇

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張
12:29 2020/10/29
【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張
【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
16:45 2020/10/21
【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
17:51 2021/05/13
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣

你可能感興趣

【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張
12:29 2020/10/29
【愛心姐姐】外傭出卷助小三兒子溫英文測驗　港媽感恩：姐姐比我還緊張
【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
16:45 2020/10/21
【幸運僱主】印傭DIY教材畫公仔教認字填色　港媽遇「黑面神」後終請到愛心姐姐
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
17:51 2021/05/13
【視如親人】外傭犧牲30年青春照顧三代將退休　港媽感恩遇好姐姐：係我哋畢生福氣
家庭關係 爸媽心聲 中小學考試 中小學教育 小學 外傭 正能量 網絡熱話 Facebook群組

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶