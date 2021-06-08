【整容上癮】日模特兒4年豪擲1000萬円整容　公開對比照網民超驚訝

▲ 日模特兒4年豪擲1000萬円整容，公開對比照網民超驚訝。

愛美是女生的天性，不少人不惜花巨資整容，日本一位模特兒黑崎みさ擁有甜美外貌，為讓自己變得更漂亮，她4年來豪擲1000萬日圓（約）整容，近日她在網上分享對比照，但不少網民卻紛紛表示，「不知道有什麼區別」。

近日，她在Twitter上分享2張證件相，並表示「現在和4年前，四年前花了1000萬真的太好了」，從圖片可見，除了妝容上的差異，黑崎みさ的樣貌變化不大，同樣擁有圓圓的大眼、櫻桃小嘴，連髮型也差不多，不少網民看過後都表示，「哪裡變了？」、「before和after分不出來」、「4年前就已經很美了」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

事實上，這並非黑崎みさ第一次整容，今年25歲的她於東京六本木當陪酒女郎，並身兼雜誌模特兒及整容YouTuber。她曾在一個節目上分享，自己在16歲那年就開始整容，最初是在下巴注射透明質酸變成瓜子臉，後來更開始整容上癮，在面部更多位置動刀，例如削骨、整鼻。

當時，她分享自己童年時和整容前的照片，可見她小時候就擁有美人胚子，樣貌清純可愛，更有一雙水靈靈的大眼，不少觀眾表示「小時候就長得像仙女」、「整容前的樣子比較可愛」，不理解她為什麼要整容。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

黑崎みさ亦在節目分享過自己的悲慘身世，她原本出生在富貴之家，但13歲那年，父親突負債近1億日元，後來更人間蒸發留下巨款債務，讓年紀輕輕的她與媽媽承擔。懂事的她沒有因此而放棄，16歲時憑著一己之力賺取1,500萬日元（約港幣109萬）整容，搖身一變翻身成人見人愛的有錢KOL。

完整故事請看：美女大翻身｜富豪父母突破產圖帶全家自盡 16歲少女一個舉動成知名KOL大翻身

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣