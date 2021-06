【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜

▲ 俄羅斯一間美甲店利用活魚做水晶甲材料,被網民炮轟虐待動物。

不少女士都有定期美甲的習慣,有時候亦會上載照片至社交平台,與朋友分享靚靚指甲。不過俄羅斯一間美甲店,近日竟然將活魚倒入假甲中製成「迷你水族館」,引來大批網民怒斥虐畜。而涉事美甲店過去多個設計亦曾惹起爭議。

▲ 美甲店將小魚倒入假甲做「迷你水族館」。(影片截圖)

利用活生生小魚作美甲設計

據英國《鏡報》報道,俄羅斯連鎖美甲店「Nail Sunny」最近於其IG上載一段影片,分享最新的美甲設計及製作過程。由影片可見,美甲師先將指甲塗上銀色甲油,並利用藍色透明膠片做出圓柱體,再將它套在指甲末端。然後,美甲師從一個細小的魚缸中,連水撈起一條活生生的小魚,再將牠倒入假甲中。

點擊查看製作過程:

然而,該「迷你水族館」空間非常狹窄,小魚被困在內動彈不得,完全沒有活動空間。經一輪展示後,最後小魚被倒回魚缸中。影片一出,引來逾18.4萬觀看次數,大批網民怒轟美甲店虐畜,「牠們被買回來只是為了受你虐待」、「如果你認為這沒有問題,那你一定是瘋了」。另外有人指出,魚類需要向前游才能正常呼吸,「這絕對是荒謬!」

過去多個設計惹爭議

其後涉事美甲店回應網民,指小魚並無受傷,亦稱已將所有小魚送回水族店,不過該影片現時已被刪除。翻查資料,「Nail Sunny」過往亦曾經利用其他生物例如螞蟻,以及曾將蝦頭扯出製成「美甲」等,因而多次引來虐待動物的爭議。

動物組織批不人道

對此,動物保護組織People for the Ethical Treatment of Animals(PETA)直斥美甲店行為「愚蠢至令人悲傷」,認為應該要向當局檢舉涉事美甲店虐待動物,

根本無任何藉口,將小魚從其棲身的地方,困入狹小的空間,更遑論是人類的指甲上。加上沒辦法餵魚,也沒辦法讓牠們獲得氧氣呼吸,其實牠們在數天內甚至數小時內便會死亡。

