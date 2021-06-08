【美甲變虐畜】倒活魚入假甲做「水族館」　美甲店多次被轟虐畜

▲ 俄羅斯一間美甲店利用活魚做水晶甲材料，被網民炮轟虐待動物。

不少女士都有定期美甲的習慣，有時候亦會上載照片至社交平台，與朋友分享靚靚指甲。不過俄羅斯一間美甲店，近日竟然將活魚倒入假甲中製成「迷你水族館」，引來大批網民怒斥虐畜。而涉事美甲店過去多個設計亦曾惹起爭議。

▲ 美甲店將小魚倒入假甲做「迷你水族館」。（影片截圖）

利用活生生小魚作美甲設計

據英國《鏡報》報道，俄羅斯連鎖美甲店「Nail Sunny」最近於其IG上載一段影片，分享最新的美甲設計及製作過程。由影片可見，美甲師先將指甲塗上銀色甲油，並利用藍色透明膠片做出圓柱體，再將它套在指甲末端。然後，美甲師從一個細小的魚缸中，連水撈起一條活生生的小魚，再將牠倒入假甲中。

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然而，該「迷你水族館」空間非常狹窄，小魚被困在內動彈不得，完全沒有活動空間。經一輪展示後，最後小魚被倒回魚缸中。影片一出，引來逾18.4萬觀看次數，大批網民怒轟美甲店虐畜，「牠們被買回來只是為了受你虐待」、「如果你認為這沒有問題，那你一定是瘋了」。另外有人指出，魚類需要向前游才能正常呼吸，「這絕對是荒謬！」

過去多個設計惹爭議

其後涉事美甲店回應網民，指小魚並無受傷，亦稱已將所有小魚送回水族店，不過該影片現時已被刪除。翻查資料，「Nail Sunny」過往亦曾經利用其他生物例如螞蟻，以及曾將蝦頭扯出製成「美甲」等，因而多次引來虐待動物的爭議。

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動物組織批不人道

對此，動物保護組織People for the Ethical Treatment of Animals（PETA）直斥美甲店行為「愚蠢至令人悲傷」，認為應該要向當局檢舉涉事美甲店虐待動物，

根本無任何藉口，將小魚從其棲身的地方，困入狹小的空間，更遑論是人類的指甲上。加上沒辦法餵魚，也沒辦法讓牠們獲得氧氣呼吸，其實牠們在數天內甚至數小時內便會死亡。

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責任編輯：王明芳