【打針優惠】保誠推港人接種疫苗大抽獎　頭獎可獲10年自願醫保保障每年保額達1200萬

▲ 保誠推港人接種疫苗大抽獎，頭獎可獲10年自願醫保保障每年保額達1200萬。（經濟日報資料圖片）

再有私人機構推優惠，鼓勵市民接種新冠疫苗，保誠推出全新獎賞計劃，接種最少一劑新冠疫苗的市民，可透過「Pulse by Prudential健康應用程式」，參與大抽獎，頭獎可免費獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，每年保障高達1200萬元，名額10個。

保誠將推出一項全新獎 賞計劃贈送10年保障， 每年送出總 保額超過1.3億港元，以鼓勵市民接種新冠疫苗。所有香港 市民但凡接種最少一劑新冠疫苗，將可透過「Pulse by Prudential」健康應用程式參加大抽獎。

是次大抽獎頭獎可免費獲得保誠自願醫保尚賓計劃10年保障，每年保障高達1200萬元，名額10個；二獎每名得獎者亦可免費獲保誠精選「旅遊樂」旅遊保障計劃10年個人保障 ，每次旅程醫療費用及人身意外保障最高保障額亦達120萬元，一年內更不限旅遊次數，名額亦為10個。

保誠行政總裁容佳明稱，疫情期間港人對健康保障需求不斷增加，而且很多市民亦熱衷於旅遊，一旦疫情好轉便計劃外遊，故特別為港人送上旗艦保障計劃，包括自願醫保和旅遊保險計劃。有關新冠疫苗接種大抽獎詳情及條款細則將於稍後公布。

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責任編輯：陳正怡