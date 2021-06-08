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【公務員薪酬】港府提出今年度公務員凍薪　將待職方回應後作決定

社會 12:54 2021/06/08

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港府提出今年度公務員凍薪，將待職方回應後作決定。（經濟日報資料圖片）

公務員事務局今日(8日)向四個公務員中央評議會的職方，提出凍結今年度高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員薪酬的薪酬調整方案，生效日期追溯至2021年4月1日。

當局稱，有關決定是由行政長官會同行政會議經考慮既定年度公務員薪酬調整機制下的所有相關因素後所作出，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、職方對薪酬調整的要求以及公務員士氣。

局方稱，雖然失業率依然高企，但經濟狀況有明顯的復甦趨勢。2021年實質本地生產總值增長預測為3.5%至5.5%，第一季實質本地生產總值更有7.9%的可觀按年增長。

發言人又稱，雖然過去一年新冠肺炎疫情對香港各行各業帶來很大衝擊，隨着經濟繼續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場的情況應會在未來一段時間内得到改善，本地通脹亦可能隨着經濟復甦有輕微上升。

當局亦認為，各級公務員過去一年在抗疫工作方面的付出和貢獻值得肯定，特首會同行政會議在平衡了所有相關因素後，提出凍薪的調整方案。
 
特首會同行政會議將按照既定機制，並在考慮職方的回應後，就2021至22年度公務員薪酬調整作出決定。

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責任編輯：陳正怡

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