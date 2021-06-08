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【拍劇意外】洪卓立開工時抽搐高處墮下　Ken昏迷送院缺氧一度危殆

娛樂 13:12 2021/06/08

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洪卓立拍劇遇意外高處墮下。

歌手洪卓立拍劇出意外！今日有傳媒報導，洪卓立（Ken）早前在在內地順德拍劇時，突然抽搐暈倒，意外從高處墮下，更一度昏迷達10分鐘之久，隨即送院急救。

報導指洪卓立拍劇期間，因抽搐感暈倒，由高處墮下，期間口吐白泡，經理人公司立即將Ken送院急救，醫生指Ken的生命一度危殆。

洪卓立拍劇由高處墮下。（圖片提供：EEG）

【逆天奇案】洪卓立自毁形象做肥宅殺人犯　IG自嘲體重：事業上的巔峰作

曾缺氧昏迷

洪卓立經理人方面回覆TOPick指：「感謝大家關心洪卓立的情況，現在他已回香港，在家裏休息中，亦都再去醫院全面檢查一次，檢查的報告有待回覆，暫時頭部檢查是正常的。」

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至於Ken現時情形，經理人公司稱：「是因為膊頭落地，所以左手暫時不能舉起，正在做物理治療，他確是一道昏迷，而且缺氧，但是我們以最迅速時間送了入醫院，救傷車亦非常快的到達，在救傷車上進行急救，雖然有嘔吐，但是已經在救傷車上蘇醒。」

幸好洪卓立現在吉人天相，其公司方面稱：「Ken其他工作，等他復工後才開始，現在手頭上還有電影及電視劇，劇組都很支持，把拍攝檔期往後推遲了，而且劇組對於亞Ken的工作表現非常滿意，還加了戲份！」

洪卓立亦回覆，指自己現時已大致康復，但手臂未能抬起：「開心是發現到身邊好多愛，朋友未必成日見，都問要否送湯水和介紹醫生。因為第一次做奸角，想做個fit的大魔頭，早前食得比較少，加上天氣熱戲服較厚，加上燈光就中暑。回港已經食回很多，慢慢再運動，變回靚靚仔仔見大家。」

同場加映：劉佩玥訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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