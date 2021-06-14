【一笑度凡間】韓馬莉歷大病令夫妻感情昇華　杜燕歌學懂溝通：用愛化解矛盾

▲ 太太患病，令杜燕歌重新審視夫婦相處之道。

在前年8月，Mary姐韓馬莉因腦膜炎入院，跟病魔博鬥近兩星期，暖男丈夫杜燕歌天天貼心照料，一場大病反令夫婦間感情昇華。

過往夫婦二人是工作狂，現在他們更珍惜相處的時刻，杜燕歌接受TOPick專訪說：「彼此懂得如何去忍讓、包容，學懂用愛去化解很多矛盾。」

杜燕歌與韓馬莉結婚近31載，說到夫婦相處之道，他謂多年來彼此相互信任亦要給予對方空間：「就如放風箏一樣，要收放自如。」

【陀槍師姐2021】杜燕歌參加歌唱比賽奪冠 結婚31年對太太韓馬利無微不至

▲ （劉卓芝攝）

揹海棉扮駝背生熱痱

於近日播映的古裝劇《一笑度凡間》裡，杜燕歌飾演染坊老闆武雄，劇中跟陳秀珠為一對夫婦。

他演一位駝背「小男人」，對著老婆也唯唯諾諾，對一向演慣霸氣角色或黑幫大佬的杜燕歌，今次可謂一大挑戰：「覺得幾過癮和好玩，角色概念是來看『武大郎』的造型，所以演出時要彎起腰兼屈膝，拍攝了3個月對我來說都幾傷。」

他回憶拍攝時正值夏天：「要於背部揹著海棉和穿兩層衣服扮駝背，於30度下拍攝生滿熱痱。」

▲ 杜燕歌於《一笑度凡間》裡演陳秀珠老公。（劇照）

配音工作助演戲

杜燕歌於90年代加入TVB配音組，及至2012年開始涉足劇集，於《護花危情》裡演黑幫大佬一角引來注目，之後陸續參演不少劇集包括《金枝慾孽2》、《十二傳說》等。

本來「靠把聲搵食」，但由幕後走上幕前演戲同樣出色，原來28年的配音經驗令他吸收不少演戲竅門：「明白說話的抑揚頓挫，知道每句話的重點，在講對白方面有一定的幫助。另外，配音多年令我接觸不同的角色，每位演員也有其節奏及演繹方法，為多位演員配音之餘，亦豐富了自己。」

▲ 近年杜燕歌依然有參與配音工作。（取自微博）

年少氣盛失機會

杜燕歌當年為不少一線小生配上國語對白，包括如古天樂、林峯、陳豪及呂頒賢等，亦為梁朝偉「聲演」國語版的《重慶森林》，當年偉仔更憑此片摘下金馬獎影帝寶座。

對於似為他人作嫁衣棠，杜燕歌說：「當時沒想太多，只想配音員做好自己本份，我不需要跟幕前去爭甚麼，人家幕前付出努力我未必知，不會爭取或求這些，我份人比較腳踏實地。」

其實杜燕歌於年輕時曾發歌聲夢，24歲那年參加華星歌唱比賽奪下冠軍，可是最終卻突然解約：「當時唱片公司說為我寫歌，又送我去日本受訓，但公司剛成立需要時間籌備，那時我的脾氣不好，不想再等，就說『解約啦，唔簽啦』。」

他坦言現在回想真的很後悔：「當時很意氣用事，旁邊沒有高人提點我別衝動，但沒當歌手就配了音，這是上天安排。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

愛情戰勝距離

杜燕歌專注於喜愛的工作，感情方面也專一，跟愛妻韓馬莉結婚31載。

當年他由澳洲返港度假，於「藝人之家」聚會認識了Mary姐：「當時很多學生放完暑假返澳洲，所以訂機票很困難，她就跟我說：『唔緊要，我幫你訂，我識人。』覺得這女生很熱心去幫忙朋友。」

分隔港澳兩地的二人，靠長途電話和寄錄音帶來維繫友情，了解兩年後終於開展戀情，及至1989年於澳洲私定終生。

▲ 夫婦間很sweet。（取自微博）

夫妻相處相互信任

韓馬莉曾歷兩次婚姻失敗，杜燕歌又如何令她有信心付託終生？他說：「她沒想太多，很勇的，而我亦很癡情，喜歡的話怎也要得到。」

夫婦二人性格各異，杜燕歌喜愛慢活，而韓馬莉就比較外向：「她喜歡工作做不停，跟好多朋友相聚。我喜歡在家養狗、打理花卉植物、沖茶及練毛筆字，但又可以跟四驅車會去新殭1個月。」

杜燕歌謂夫妻相處要各有空間及相互信任：「大家彼此信任，這是一種修養，太過執著好像小朋友，當你成熟之時，就不會執著這些。你對他有信心，明知她愛你，亦知自己愛她，不會任何事也需要會報，反而這樣不長遠，要好似放風箏般拉一拉又要鬆一鬆。」

【跟死神搏鬥】韓馬利fb透露留院兩周 Mary姐身體虛弱：同死神搏鬥

▲ 杜燕歌跟許紹雄早年因踢波而相熟。（取自微博）

有契女已心足

相愛31年，二人卻膝下無兒，原來早年韓馬莉在澳洲生活時曾歷小產之痛：「當時準備搬入新屋前，她爬高爬低打掃，那就出事了。原來她有了BB也不知，突然出血，我立即送她去醫院，結果流產。」杜燕歌續說：「新屋也沒有住多久，她常想著那事，說很悶不如回港，之後我賣掉屋子兼餐館。」

未有生兒育女，杜燕歌直言是一種遺憾：「因為我很喜愛小朋友與小動物，很想有個女兒，尤其現在年紀大了有少少遺憾，所以我就收了契女，好幸福吧，我的契女好乖巧。」

原來杜燕歌夫婦認了許紹雄女兒為契女。一說起契女，杜燕歌即甜笑：「一直工作好忙，現在愈來愈覺得契女又乖又抵錫，現在好好，有個契女已經足夠。」

▲ 杜燕歌夫婦認Benz雄女兒為契女。（取自微博）

悉心照料韓馬莉

2019年8月韓馬莉患上腦膜炎，在醫院跟病魔博鬥近兩星期病情才受控，杜燕歌憶述Mary姐最差之時連他也認不到，簽名也不曉：「醫生話若果遲半天入院，不肯定是否救到她。」

眼見太太受苦，杜燕歌真的痛在心。「她吃了兩至三個星期抗生素，她向來已經很瘦，見到她皮包骨，我的心很痛，真的好痛，我祈禱說Mary身體很弱，她又不懂照顧自己，這些苦由我來受，過來我這邊。」

最終韓馬莉慢慢康復過來，在療養的過程裡，老公杜燕歌悉心照顧。除負責其起居飲食，又陪太太玩拼圖及下棋來鍛鍊腦筋。

他自言本身「多種性格」，時而很大男人、時而暖男：「譬如今次Mary患病食了幾個星期抗生素令身體好虛，所以我燉湯給她飲來進補。當時我正為古裝劇開工，開工前要趕往街市買食材，趁著煲湯期間看劇本，之後拿湯水及早餐去醫院，那幾個月雖然很辛苦，但覺得是值得，因為她的身體康復過來。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

悟出溝通的重要

經歷一場大病，令韓馬莉感受到老公對她的情深，以往杜燕歌比較內歛，將感受藏於心底：「當有任何磨擦時我寧可選擇不出聲，就由她說吧，因為我覺得夫婦間是沒道理可言，她說甚麼就甚麼吧，當然原則性問題要揸主意。」

從前二人是工作狂，因而忽略了溝通：「現在多了溝通，以前沒那麼多心神，收工後滿腦子也是對白和劇情，只因當年配音工作太多，每天要面對百幾場戲，若加上拍電影的話，睡覺時間只得2、3個小時。」

現在夫婦閒時在家玩「煮飯仔」來增進感情：「我很喜歡下廚，而她亦喜愛學下煮飯，雖然她煮的菜未必合我口味，但我會盡量讚賞說『唔錯呀』。」

▲ （劉卓芝攝）

韓馬莉戰勝病魔走過鬼門關，杜燕歌會更著緊愛妻：「提她記緊戴口罩，過馬路時別看電話，以前不會提點她，經過今次會著緊了。」婚姻要用心去經營，一場大病反令二人有所領悟：「感情方面更投入多一點，彼此懂得如何去忍讓、包容，學懂用愛去化解很多矛盾。」

對於生死，杜燕歌亦看得通透：「我覺得人來到這世界，應該盡量做好本份，對於生死我看得很開，身外物如房屋不用捨不得，覺得全部皆不屬於我，只是我暫時負責保管，在人世間幾廿年最重要擁有愛、快樂及健康，要好好照顧親人、朋友。」

記者：游艾維

同場加映：雷碧娜+黃昕瑜+陸惠玲專訪