【綠葉王】自覺收入不穩定祝福前度　黃文標分手沒怨恨：最緊要她開心

▲ 黃文標與拍拖9年的女朋友分手。

現年58歲的黃文標作為家中的孻子，其婚事備受家庭成員關心，不斷催促單身的他早日成家立室，可是黃文標接受TOPick專訪苦笑道：「談何容易。」

原來大約在1年多前，黃文標與拍拖9年的女朋友因第三者介入而分手，黃文標也只能以「可惜」形容這段情。

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▲ 對於結婚，黃文標表示：「談何容易？」。（湛斯雅 攝）

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結婚談何容易？

黃家六兄弟姊妹中只剩黃文標單身，作為家中孻仔，家人常催促他買樓和結婚，黃文標只能苦笑道：「哪有錢？」加上當演員只表面風光，現實有苦自己知：「坊間以為做演員很易賺很多錢，其實很多演員都賺不到錢。」

從前黃媽媽常對黃文標說：「你快點結婚，想飲完你果餐，我就可以安心離開。」他續稱：「又或者她希望我有自己的物業。」母親的期望，一一都令他感壓力。

▲ 家人經常督促黃文標買樓和結婚。（湛斯雅 攝）

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但演員收入微薄，如果何瞞天過海？「媽媽常以為我賺很多，但剛剛相反。我從不告訴家人自己的收入多少，無謂讓他們擔心，當他們知拍戲的收入，可能就會勸我轉行，這是我最怕的。」一直在追演藝夢的黃文標苦笑說。

可惜最後，黃媽媽等不到這杯孻仔的新抱茶，早在十多年前已離開人世。

與女友9年情盡

訪問期間，黃文標在毫無預兆下坦言與拍拖近9年的女朋友早在1年多前已分手，除了因為女方的媽媽一直討厭自己外，當中也涉及第三者的介入。

▲ 黃文標與女友在一年多前已分手。（黃建輝 攝）

此刻的黃文標仍處於失戀康復期：「兩個人分開一定很多理由，以前無關重要的都可以變成問題，所以隨遇而安吧。因為已成事實，還可以做甚麼？當然到現在，我仍未消化，但消化不到也要消化，人就是要繼續生存。難度永遠停留在那個時間嗎？最緊要她覺得開心就好。」

即使分開，黃文標對前度仍然關心：「其實這樣說，第三者是我一個朋友，我不祝福他的，但我會祝福女方。」現在的黃文標唯有不斷找其他節目，分散失戀的悲痛。

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不被祝福的戀情

在黃文標與前女友拍拖近9年的時間裏，和女方的媽媽一直都零接觸，直到最後也沒化解：「相信是一般父母的看法，第一年紀大，我大她（前女友）24年，這是很大的差距，很多父母也接受不到，收入又不穩定，因為在以前的機構收入真的偏低，所以這兩個因素已經是死症。」

▲ 黃文標回憶與前度的點滴。（FB圖片）

對於從前甜蜜的回憶，黃文標仍歷歷在目：「她很支持我，有一次我在HKTV開工，導演預計是凌晨12點收工，她凌晨12點左右來找我，之後坐至天光，因為我們超時了5、6個小時，但一句怨言也沒有，她對我真的很好。」

黃文標以「可惜」形容二人的一段情：「可能她長大了，思想改變，以前是愛情第一，但時間久了，想法會不一樣。會覺得可惜，因為9年也是相當長的時間。」

▲ 離開TVB後，黃文標曾為了生計替朋友運魚。（網上圖片）

如果命運能重來

相比起心酸，黃文標認為追夢的路上更多無奈：「因為始終在外人眼中以為很風光，但為甚麼現實的自己是這麼倒楣？其一自己大洗，其二是事實上收入真的少了點，收入與所付出的時間有距離。」

即使當演員令黃文標吃盡苦頭，但給予他人生重新選擇的機會，黃文標仍堅定地說：「讓我選擇多次，相信都會做演員！因為自己太喜歡這件事。」

▲ 若命運能選擇，黃文標仍然會選擇當演員。（湛斯雅 攝）

黃文標相信不做演員，不代表他可以在其他渠道飛黃騰達，既然如此，為何不以自己最喜歡的工作去嘗試？黃文標深信：「再努力一點，說不定會有所改變。」

演員的路上，黃文標跌過、痛過，但起身過後又是新的開始，振作再出發。

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場地：西貢新通記

記者：鄭嘉瑤

同場加映：蕭徽勇訪問