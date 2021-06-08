【給我1天】王祖藍演癡情男深愛蔡卓妍　「南區之友」阿Sa回香港仔勾起成長歲月

▲ 電影《給我1天》

根據李敏同名小說改編並由她本人執導及編劇的電影《給我1天》，由蔡卓妍（阿Sa）、王祖藍領銜主演，影片繼先後入圍今年愛爾蘭頂級影展「都柏林國際電影節」〈Fantastic〉單元，以及「海南島國際電影節」後，再獲邀參展「第23屆意大利烏甸尼遠東電影節」。

首次執導電影便能入圍三個影展，李敏表示激恩：「希望是不辜負每一個給予機會我完成願望的人。當然少不了我的電影團隊，尤其是阿Sa，她是第一個非常積極鼓勵我當導演的好朋友。」

另外她指還要不辜負《給我1天》的主角之一----香港本土藝術：「包括Toma的微縮模型和彭啤的城市速寫，都是記錄了香港人對香港的情感。我還邀請兩位ALS病患者（漸凍人）演出，一起接受新挑戰，是一個非常奇妙的旅程。」

「南區之友」阿Sa

《給我1天》團隊走遍香港、九龍及新界多個特色地方取景，勾起阿Sa與祖藍的深刻記憶，阿Sa說：「我們真的走勻全香港，譬如去過天星碼頭、大會堂等，相信大家在此留下不少腳毛，最巧合的是，還到過我和祖藍成長的地方，我小時候住過香港仔舊大街，祖藍以前則住在深水埗，這次都被攝入鏡頭之內。」

阿Sa笑指自己是「南區之友」，影片令她重返兒時舊地，直如走進時光隧道，往昔幕幕畫面呈現眼前：「從小學到中學，一直住在香港仔，每一次搭保母車放學，都要先送所有同學仔，路程包括黃竹坑、華富邨、華貴邨、置富花園、利東邨、西邨（鴨脷洲邨），再到舊大街，我才可以落車。」

祖藍補充道：「所以《給我1天》整部戲，會給觀眾一種『家』的感覺！」

戲中祖藍飾演城市速寫畫家馬賽克，念念不忘小學同學神仙魚（阿Sa飾），祖藍太太李亞男翻看劇本後，頓時嘖嘖稱奇：「這個角色，不就是中學時的你（祖藍）嗎？」

祖藍也大表認同：「為甚麼我會這麼喜歡《給我1天》的劇本？就是因為馬賽克與我很相似，小時候我愛畫畫、音樂，不止對美術文藝的喜好一樣，就連對愛情的執著亦非常一致，當我愛上某個人，就會愛很多很多年，跟角色一般長情！」

祖藍與馬賽克尚有一個很大的共通點，就是父親均已早逝，難免共鳴感十足：「在人前，我和馬賽克都不想流露任何悲傷，這個部分很快便能觸動到我；觀眾一直覺得我最擅長娛樂大家，但在內心深處，我又是不是只得這一面呢？多年以後，終於有一部作品，可以讓別人看到另一面的我，好珍惜這個機會！」