《遺愛》再度出戰國際影展　鄭中基：希望劇組帶領香港電影行得更遠

▲ 《遺愛》

由鄭中基（Ronald）、陳漢娜、胡子彤主演、馮智恒首部執導作品《遺愛》，為第四屆首部劇情電影計劃得獎作品，影片繼早前宣布出戰本屆大阪亞洲電影節競賽單元後，並在本周四（6月10日）開畫前再發佈全新影展版海報。

影展版海報中見中基一臉愁緒，似乎有不少心事，其實是戲中角色「林力輝」的重要場口，思考如何放低過去，善用自己的力量扶持後輩，與今次促成《遺愛》的心態不謀而合。

原來中基看畢劇本即二話不說接拍：「一切都係講個信字！始終要踏出第一步，一齊去嘗試，互相交流碰撞，最緊要借呢個機會培養多啲年輕幕前幕後！」

電影更於今日（6月8日）傳來喜訊，獲邀參與第18屆西班牙亞洲夏日電影節，更同時入選競賽單元，代表香港電影提名獎項。對於新片晉身歐洲影展。

Ronald表示：「今次導演馮智恒放低市場包伏，善用首部劇情電影計劃的資源，講一個社會一直忽視了的問題－人同人之間缺乏了應有的關心，如何一起尋找方法去好好生活。其實付出不一定求回報，但我希望劇組上下透過這次經驗，可以帶領香港電影行得更遠。希望今次西班牙觀眾會感受到導演的誠意！」

導演馮智恒對於未能飛往西班牙亦未有失望：「最重要是《遺愛》台前幕後的努力能夠給歐洲觀眾見到，好開心在公映前可以同世界各地的觀眾見面！再次多謝創意香港同電影發展基金給機會新導演！」