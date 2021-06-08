【瞞債借貸】涉隱瞞債務借貸逾38萬　前男警認3欺詐罪判服務令

▲ 被告黃新阩涉隱瞞債務借貸逾38萬，認3欺詐罪判服務令。（林欣樂攝）

39歲前男警於4年間3次向警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時，涉虛報資料以騙取逾38萬元貸款，他早前承認3項欺詐罪，今（8日）於觀塘裁判法院被判社會服務令160小時。辯方求情時指被告已辭去警察職務，重犯機會為零。主任裁判官判刑時指採納報告建議，判處社會服務令。

被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，被控於2013年、2015年及2017年，分別3次向警察儲蓄互助社，虛假地表示貸款申請表上提供的資料屬真確及完整，藉此騙取3筆共逾38萬元貸款。

辯方律師今求情時指，被告的感化及社會服務令報告正面，被告願意接受報告建議履行社會服務令，而被告已辭去警察職務，重犯機會為零，希望法庭不會判以監禁式刑罰。

主任裁判官錢禮判刑時指，採納報告建議判社會服務令，3罪判刑同期執行，判被告共160小時社會服務令，並須付訟費500元。

案情指，被告3次申請涉案貸款時，在申請表上虛報欠債還款情況。根據銀行及財務公司記錄顯示，被告於2013年、2015年及2017年，分別每月須還款1.8萬、2.1萬及1.1萬，多於他所申報每月還款數額，若警察儲蓄互助社知道被告當時仍有欠債，便會重新考慮批出予被告的貸款金額。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂