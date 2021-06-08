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【瞞債借貸】涉隱瞞債務借貸逾38萬　男警認3欺詐罪判服務令

社會 13:40 2021/06/08

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被告黃新阩涉隱瞞債務借貸逾38萬，認3欺詐罪判服務令。（林欣樂攝）

39歲男警於4年間3次向警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）申請貸款時，涉虛報資料以騙取逾38萬元貸款，他早前承認3項欺詐罪，今（8日）於觀塘裁判法院被判社會服務令160小時。辯方求情時指被告已辭去警察職務，重犯機會為零。主任裁判官判刑時指採納報告建議，判處社會服務令。

被告黃新阩（39歲），又名黃茂享，被控於2013年、2015年及2017年，分別3次向警察儲蓄互助社，虛假地表示貸款申請表上提供的資料屬真確及完整，藉此騙取3筆共逾38萬元貸款。

辯方律師今求情時指，被告的感化及社會服務令報告正面，被告願意接受報告建議履行社會服務令，而被告已辭去警察職務，重犯機會為零，希望法庭不會判以監禁式刑罰。

主任裁判官錢禮判刑時指，就採納報告建議判社會服務令，而3罪判刑會同期執行，終判被告共160小時社會服務令，並須付訟費500元。

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記者：林欣樂

律師 警務處 儲蓄 借貸 欺詐罪

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