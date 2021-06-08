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【打卡位】K11 Art Mall 集日本五大露營潮牌設期間限定店　特設中大藝術展+ 週末插畫市集 延續藝文風

休閒消費 16:28 2021/06/08

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K11 Art MallGlamping 期間限定店 - HOW TO CAMP WELL，集齊五大日本露營潮牌。(圖片由K11 Art Mall提供)

K11 Art Mall在6月5日起引入鬧市 Glamping 期間限定店 - HOW TO CAMP WELL，集齊五大日本露營潮牌，再配合日系露營車及草地裝置，成為一眾山系型人打卡潮聖地！另外，更設有香港中文大學藝術系學生回應疫後新常態的《2020新人類紀》藝術展及本地最強插畫KOL週末市集，實行大玩尖沙咀一日營！

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

日系露營車+草地無限打卡位 

時尚傢俱集合店HOW與日本5大最熱爆山系露營品牌合作，教大家「HOW TO CAMP WELL」，如︰日本權威戶外雜誌《GO OUT》推介的Grn Outdoor、輕量化戶外野營帳篷muraco、戶外單人機能懶人沙發的Output Life、木製家具品牌Yoka、家具製造商 KOEKI 旗下戶外品牌 Hang Out 等，再配合日系露營車及草地裝置，成為一眾山系型人打卡潮聖地！

HOW TO CAMP WELL期間限定店

日期：6月5日至7月4日

時間：早上 12 時至晚上 8 時

地點： K11 Art Mall 地下中庭 (G/F)

中大學生疫後新常態藝術展

今次請來13位香港中文大學藝術系學生舉辦《2020新人類紀》，通過AR、3D Hologram、錄像、版畫、油畫等新舊技術的交替，展現12個疫後新常態，互動裝置讓觀賞者重新審視被喻為「不完美」的2020。期間將會有不同的工作坊，通過製作立體投影懸浮擺和探索藝術與科學融合的木制紙雕工作坊，讓參加者接觸新媒體藝術，以新的視野重新探索生活。

《2020新人類紀》藝術展覽

日期：6月5日至13日

時間：上午11時至晚上10時

地點： K11 Art Mall chi K11 藝術空間 (B2/F Shop B207)

收費：免費

美食 + 生活 + 動畫 週末插畫市集

6月一連三個週末與Hong Kong Hands舉辦週末市集，加入美食、生活和動畫等主題，召集多個本地最強插畫師，延續尖沙咀藝文風！

K11 Art Mall 「GONG MUD 講物」企劃

日期：即日起至7月4日

時間：上午10時至晚上10時

地點：K11 Art Mall chi K11 藝術空間 (B2/F, Shop B207) 、地下中庭 (G/F) 、K11 Natural (2/F, Shop 201)

收費：免費

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責任編輯：張懿慧

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