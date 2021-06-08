【調教你MIRROR】花姐直言Ian令人擔心　自揭與陳卓賢經常嘈交

▲ 《調教你MIRROR》

《調教你MIRROR》首集在昨晚（6月7日）首播，在節目內，MIRROR的12位成員接受梁祖堯的「調教」，期間斷絕經理人保護及杜絕偶像包袱。成員間激罕地深情剖白，兄弟間互相借鏡學習，務求令12位成員進化成更團結的「Better MIRROR」。

在明晚（6月9日）播出的《調教你MIRROR》，將圍繞MIRROR其中一位成員 — 陳卓賢（Ian），他認為MIRROR並不如初成軍時般齊心「力量比起我哋成軍第一個演唱會薄弱咗」，全因大家需要兼顧各自的工作，令眾人步伐不一致。

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▲ 花姐希望今趟旅程可以令Ian「Open Up」自己。

花姐與Ian吵架

經理人花姐（黃慧君）希望今趟旅程，阿祖可以幫Ian「Open Up」自己。她直言Ian有幾個地方令她感到擔心：「他令人覺得與他有好大距離，這個距離連我與他都有！他遇到問題或者不開心都不會講，這樣好易令人有誤會。」

她自爆常跟Ian嘈交，阿祖亦覺得Ian非常保護自己，有點難搞。阿祖則安排Ian和Jer到麵包店隨老闆娘阿Kit學整麵包。

原來Kit是Ian的忠實粉絲，在過程中，老闆一句Hit中Ian，令他心情有點複雜。究竟那是甚麼？要看《調教你MIRROR》第3集才知道了。

▲ 原來老闆娘是Ian的忠實粉絲。