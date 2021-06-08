【一笑渡凡間】首演癱瘓角色難忘動作戲　利穎怡曾歷無工開學懂知足常樂

▲ 《東張西望》主持利穎怡在劇集《一笑渡凡間》中有演出。

TVB久違播出古裝劇《一笑渡凡間》內，有入行8年、主力做《東張西望》主持的「東張女神」利穎怡（Joan）參與其中單元，飾演角色小蘭。由路人甲逐步攀上，利穎怡表受TOPick專訪感慨表示，一路走來有一步一腳印的感覺。

【東張西望】愛民邨咸濕伯伯不斷性騷擾女途人 東張女神利穎怡勇敢追訪

▲ 利穎怡分享首次接到有故事背景的角色。（陳家瑩攝）

初嘗有故事角色 難忘動作戲

《一笑渡凡間》是利穎怡入行以來首個在單元故事演角色：「真的超開心，因為之前一直演護士、記者及警察，今年開始多了機會嘗試不同類型的角色，特別感恩今次的監製，之前在《迷網》時已給我少少戲份，今次就再多一點，令我喜出望外又好感動。」

Joan在劇中演莊思敏的婢女，因被強姦反抗而慘被打至半身癱瘓兼變啞，她憶及演繹角色時只能用眼睛申冤，對本來活潑好動的她很有挑戰性。

不過，數到最難忘的卻是拍動作戲：「劇中被打到殘廢當時我要跑，然後跌倒趴在地上，再被抓住兼撞頭埋牆。以前有做過武術替身本以為很容易，但可能因為久未練習，故拍攝時都不慎跌瘀，但團隊都很好，盡量在拍幾次的情況下便完成。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

曾任公關 嘆生活無喘息空間

自2015年起加入《東張西望》節目組任主持的利穎怡，大學畢業後由加拿大回流香港，曾任公關亦做過市場推廣，但壓抑的工作環境卻逐漸使她對未來躊躇不前。自言年少時已夢想成為「陳三元」的她，更決心重拾心中未滅的演員夢。

Joan現年33歲，畢業於多倫多大學經濟學系，亦曾於香港中文大學修讀表演藝術系課程。早在加拿大時，她已是半工讀，曾於當地任公關，本來回港一心繼續同行工作，豈料香港公關的工時長又忙碌，令她的熱誠與意志漸被磨滅。

她當時就第一次出現了轉行念頭：「每天都工作至11或12點，我想與家人吃飯，打算把工作拿回家繼續做，但老闆不批准，他覺得所有同事都可以留下為何我卻不能？那刻我就覺得我是不是要轉工呢？」

▲ 利穎怡入行前曾任公關，工作壓力大。（陳家瑩攝）

轉行演藝 重拾生活熱忱

不過，由於Joan早於6歲時已舉家移民，在港幾乎沒有任何人脈，故不敢即時轉往未知的演藝行業，而是轉往外資市場推廣公司，冀望準時收工，一收工便再去由加拿大前同事介紹的公司當臨時演員，工作直至通宵亦無怨言。

她憶起接觸演藝表演的興奮：「公司見我非常勤快故給我很多機會，很快便轉了當特約演員，出場可以有一兩句對白，一個多月後又再Casting，中了又再多點發揮機會。」

慢慢地，她受推薦加入TVB首輯《愛•回家》任特約演員，後在劇組導演鼓勵下更決心考入TVB的第26期藝員訓練班，自此開始演藝之路。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

但Joan亦曾有過擔憂：「那時候24歲覺得自己較年長，不敢嘗試，碰巧當年訓練班有大規模招募，就是那一下的勇氣便真的開始。」

她也慶幸作出這個看似匆匆而行的決定：「做公關一開始是OK，但之後我不快樂，轉了市場推廣與臨時演員，睡眠的確嚴重不足但真的很快樂。有人說過『當你擘大眼嗰刻，係好開心去返工，即係你好鐘意份工』對我而言，演員不是一份Job（工作），而是一個Career（職業）。」

▲ 利穎怡現主力在《東張西望》任主持。（Instagram圖片）

入行工作機會少 父母難支持

2013年，Joan正式加入TVB成為一份子。她指在訓練班時是實習期日日有工開。

但到真正入行後的初期，她卻感到異常低落甚至接近抑鬱：「剛畢業前就接了套舞台劇演出，故請假一個月，回來後發現沒有工作，沒有人記得我，當時同期畢業的我們有36個人，覺得大家都很好，想不到監製導演要用我的原因，所以心情極度低落。」

Joan亦坦言由穩定職業轉向未知發展未有得到身邊人支持：「好驚啊！因為身邊所有人都不支持，連爸媽都未必真的支持我，好多人都會覺得我讀完大學，本來已有工作，但又辭職去追夢，就令他們很擔心。」

她亦謂居於外國的媽媽，每次致電都會問：「點啊？幾時轉行？」

▲ 利穎怡的家人並不太支持她在演藝圈工作。（Instagram圖片）

不怕勞苦 知足常樂

但即使曾有迷失，Joan依然覺得自己較一般人幸運：「我做到想做的事很幸福，雖然未拍到正劇，但我知道我已朝該方向在走，因為不是每一個人都可以有機會實踐夢想。」

為捱過低潮，Joan不怕辛苦，所有拍攝通告都會接，當中以做武術替身的經驗最為豐富。

她解釋：「其實真的會學到很多，別人說聽話便會有工開，我覺得OK的，因為我未嘗試過吊威吔、騎馬、跌下水等，我都會做，因為感覺很新鮮。而且一年後工作真的多了，最記得拍《巨輪II》時是有有對白的角色已很感恩、很滿足。」

但也全靠這些難過的經歷，才造就出今天的利穎怡：「我想沒有這條路我是不會進步，就像我不做武替便沒有人知我懂功夫；沒有那時演過的戲，現在也不會有人知原來我會拍劇。其實現在有時也會因沒有工作感難過，但我會自己找事做，最重要是有正能量，不要胡思亂想，心態自然放輕鬆許多。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

髮型：Perry Law @ WP Salon

服裝：Love Bonito

首飾：APM Monaco

場地：COSMOS

記者：陳家瑩

同場加映：吳幸美專訪