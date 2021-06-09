【一笑渡凡間】湯洛雯從不心急爭第一　靚湯入行9年首當女主角：適合的進度

▲ 耕耘九年冠女一之名遇兩台大戰，湯洛雯曾修心理學有助面對困境。

近日TVB於黃金時段播出久違的自家製古裝劇《一笑渡凡間》，當中首次當女主角的湯洛雯（靚湯）在劇中一反溫柔形象，演陽剛味極重的女捕快。

其實入行9年的靚湯雖然不乏演出機會，但久候至今才終於「坐正」做女一，她卻未有任何抱怨，更覺得：「現在對我來說是個適合的進度。」

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▲ 靚湯有個「古裝樣」，經常獲安排接演古裝劇集。（陳家瑩攝）

古典美人湯洛雯

TVB上一套播出的自家製古裝劇，已是超過一年半的《丫鬟大聯盟》，兩劇巧合都是由靚湯擔演：「相隔這麼久，對觀眾來說可能有新鮮的感覺，可能我長頭髮又或者有『古裝樣』，公司十套有八套古裝都會找我。」

不過今次在劇中卻要演「男人婆」捕快蘇柔，湯洛雯大方說：「看到我『大大舊』可能會擔心我好論盡、不夠敏捷，但亦可能因為夠高大，才演到捕快的感覺，迴響亦不錯。」

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▲ 靚湯首次飾演陽剛味重的角色。（劇照）

湯洛雯自認身手不算靈敏過人，但飾演女捕快不免有不少動作場面，這對靚湯來說可謂挑戰。

靚湯坦言：「辛苦在不是在打，而是在記，因為出場要型，武指設計了許多動作，要記之餘又要做得到位，力量和最後定下來的一剎要非常準確。當時剛剛開拍不太熟悉，好驚阻人收工。」雖然古裝加打戲算是最辛苦的劇種，但靚湯未有因此怕演古裝，反而表示越拍越喜歡。

▲ 雖然要穿原重戲服，又要上演武打戲，但靚湯還是很喜歡拍古裝。（陳家瑩攝）

首次正式擔正

雖然之前在劇集《燦爛的外母》演薛家燕的女兒，佔極重戲份，但被冠上「女一」的頭銜，是今次《一笑渡凡間》的蘇柔。

首次正式擔正卻同時遇上火花四濺的「兩台大戰」，靚湯未有感到壓力：「對我來說電視行業百花齊放是最好，大家可以互相學習對方的優點，覺得有好的創作，不是分電視台而是計整個行業，所以出自哪一台都是好事。我們是個整體，希望大家都好。」

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靚湯曾與阿Dee合作

靚湯直言，平日也有看友台ViuTV的節目，覺得對方也有很多具創意之處。

問到最想跟哪位對台藝人合作時，靚湯憶起去年已曾與ERROR成員阿Dee（何啟華）合作拍電影：「覺得阿Dee好得意好搞笑，娛樂圈咁細，總有機會撞到，大家年輕人不會介意一起玩，雖然我已不算好年輕。」

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▲ 靚湯坦言會睇ViuTv的製作。（陳家瑩攝）

等待時間不覺漫長

由當年參選香港小姐入行至今足足第9年，靚湯才終於登上女主角之位，她卻未覺得等待之路是漫長：「一出道就爆紅的人，100個可能只得2、3個。我是個需要慢慢適應的人，會擔心一來就給我機會，其實我還未準備好。現在對我來說是個適合的進度，累積了經驗後，今次推出作品不再感到壓力。」

▲ 無綫久未播出古裝劌。（劇照）

拍《法證先峰IV》壓力大

講到入行以來壓力最大的時候，要數2年多前臨危受命補拍《法證先峰IV》。

靚湯自言當時感覺像重回新人時期：「第一次拍小青姐（梅小青）的劇集，她很追求對白要一字不漏地讀出，加上還要配合演戲、停頓位等等，每日拍10場戲都要講到一模一樣，像大考一樣的感覺。那時自信心非常低，頭兩日不停NG，到後來熟悉了才漸入佳境。」

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▲ 靚湯的人生可謂順風順水。（陳家瑩攝）

一直以來靚湯對著工作都抱著平常心，從未有心急要追求的目標：「我不是那種做了幾年就要做視后的人，喜歡循序漸進。反而覺得自己好幸運，2012年參選港姐後無得到任何名次，會擔心演藝路走得不太順，但一出來就獲安排參演《愛·回家》，之後劇集、工作都沒怎樣停過，已經非常感恩。」

她指，拍劇是講求團隊合作：「角色排位並非最重要，但收到好劇本就要演好它。」

▲ 劇中的靚湯與蕭正楠發展感情後，流露出溫柔的一面。（劇照）

焦點被濛糊

當幕前藝人，工作上的努力總是容易被花邊新聞蓋過，靚湯多年來默默耕耘，觀眾最記得的可能是她容易復胖的身型，或是與男友馬國明的婚期。

問到焦點被濛糊會否感到不開心，靚湯認為：「記者朋友對我算是手下留情，已好感恩。吃得鹹魚抵得渴，批評我的身材，我接受，做幕前就是要展現身體，無得投訴別人對你身材有要求，是我身材管理不擅，需要改善。」

但講到緋聞和感情，靚湯卻感無奈：「身材我可改變，努力減肥就行。但面對緋聞，控制不了，是有點吃力，不是因為我的感情吃力，是覺得回應了，傳聞又會再傳出來，變得好無奈。」

▲ 減肥可能已經是她人生中面對最大的難題。（陳家瑩攝）

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心理質素之重要

其實大家還忘了靚湯另一身份，她讀書時間可說屬資優生。她從小就讀名校，中五畢業便獨自赴英國升學，畢業於倫敦大學學院心理學系。

擁有不錯學歷的靚湯，本以為未能學以致用有感可惜，但發現最後雖未能執業治療其他病人，卻能夠幫助自己於娛樂圈這一行安穩前進：「做這一行，心理質素一定要好，面對各種批評不能太『玻璃心』，否則很容易被人影響。」

她表示，因為讀過心理學，知道工作環境對患上抑鬱症有影響：「所以我一開始就會打定底，接受能力亦比一般女仔高，有些人被說肥覺得好大打擊，我會說減肥就行了，這是可以改變的事，反而投訴我的演技，會更加傷心。」靚湯樣靚，連心態都靚。

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場地安排：barry工作室

場地：KOL Workshop

記者：陳心怡

同場加映：龔嘉欣專訪