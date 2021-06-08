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【聲夢傳奇】14歲Chantel人氣直逼炎明熹　姚焯菲翻唱《戀愛預告》成網上熱搜【有片】

娛樂 14:52 2021/06/08

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《聲夢傳奇》Chantel唱《戀愛預告》獲好評。

《聲夢傳奇》比賽進入白熱化階段，繼唱功被一致獲讚的炎明熹（GiGi）翻唱天后林憶蓮《沒有你還是愛你》後網上大熱，影片點撃在兩周內累積過百萬外，年僅14歲的姚焯菲（Chantel）亦人氣勁升。

樣子與聲線同樣甜美的Chantel在《聲夢傳奇》第8集翻唱林珊珊的《戀愛預告》，由於演繹既清澀又甜蜜，冧爆無數網民。

在短短24小時內，Chantel的獻唱《戀愛預告》片段已破25萬點擊，並連續兩日穩佔網站熱搜榜首位。現在該影片兩日半累積點擊率約58萬，有機會破GiGi唱《沒有你還是愛你》的點擊紀錄。

【聲夢傳奇】炎明熹唱林憶蓮金曲騷實力　翻唱《沒有你還是愛你》點擊率破百萬【有片】

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網民反應兩極

現年31歲的吳業坤原來亦是Chantel鐵粉，口花花的坤哥在個人社交平台寫下「Chantel」名字，然後再在留言位置補充：「I M fans」、「第一集開始」、「生到個咁嘅女就好囉，不過又會勁擔心。」。

由於坤哥感情太「澎湃」，Chantel的《聲夢傳奇》導師JW（王灝兒）忍不住搞笑回應：「你放過佢啦。」並獲大批網民力撐讚好。

坤哥回應JW，自爆：「我係（喺）公司見到佢都唔敢打招呼。」網民對於坤哥自封鐵粉則反應兩極，有人與JW同一睇法，留言取笑坤哥：「算吧啦」、「一陣個小妹妹話唔知坤哥係邊位。」亦有人抵死留言：「你等多佢4年啦，媽媽話未夠18歲唔可以拍拖架。」

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被讚似初出道Twins

Chantel唱《戀愛預告》累積點擊現時已直追60萬，並獲大批正評留言：「初戀嘅感覺，搵番喇！Chantel係真係好似講故事」、「甜到入心入肺」。

有網民大讚Chantel夠青春、單純，有初出道Twins及韓國國民初戀秀智影子：「好清純，好治癒（愈），冇咩負能量嘅感覺，望住都覺得舒服，係清泉！」

連《聲夢傳奇》主理人及導師們亦獲正評：「克勤JW都係功不可沒，亦引證香港樂壇欠缺嘅係傳承，無私前輩教導，後輩謙卑去領會，先可以令樂壇重拾光景。」

對於獻唱歌獲一致好評，Chantel在IG逐一感謝幫過她的台前幕後：「記得練習嘅時候未做到好Sweet嗰種感覺出嚟。你哋不斷搵辦法佢（去）令我笑得甜啲。」出道僅半年的她，IG 粉絲人數已遞增至3.1萬，與炎明熹台上台下均競爭激烈。

撰文 : TOPick柴犬出動

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