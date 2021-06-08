【追討股息】滙豐不派股息5股民入稟追討　滙豐代表指做法具法律基礎

▲ 申索人李激光（左）、曹維新（左二）及麥若媚（右），區議員方國珊（左三）協助各人處理案件。（陳卓欣攝）

滙豐(0005)控股於2020年2月表示因新型冠狀病毒疫情下的各種不明朗因素，取消派發2019年末期息。5名持有滙控股東早前分別入稟小額錢債審裁處向滙控追討股息，案件今（8日）開審。其中持有4,000股滙控的男股東，申索逾6,000元的末期息及利息。代表滙豐控股的吳先生供稱明白股東會失望，但强調取消派息具法律基礎。有申索人質疑滙控曾將末期息改名為中期息，滙控代表否認。

5名申索人包括曹維新、李激光、Jantix Management Limited 、麥若媚及程少媚；答辯人為滙豐控股。由於程因病入院，今缺席聆訊，審裁官指審訊時將一併考慮程的書面證供。

申索人李激光早前於申索書指持有28,800股滙豐控股，以每股派息0.21美元(折約1.62港元)，申索損失46,880.64港元及利息；申索人曹維新則申索約6,500元。

申索人李激光今在答辯方滙豐控股代表吳先生盤問下指，根據她於網上查看所知悉，滙豐控股在早年是將該次派息稱呼為「末期息」，但滙豐控股其後則改名為「第4次中期息」。李認為涉案該次派息由始至終都是屬於末期息，而末期息是必需要派，非末期息則可派可不派。吳否認曾改名，並指末期息及中期息是不同概念。

答辯一方滙豐控股代表吳先生解釋，因2019新冠病毒影響全球，滙豐控股需預留足夠現金儲備，董事會才決定取消派息。

另外，申索人Jantix Management Limited 代表呂先生盤問吳先生時指，滙豐控股有否曾考慮以股派息，吳稱沒有相關資料。呂又問及，滙豐控股是否知道香港有很多小股民依靠派息維持生活質素，取消派息會令他們失望。吳供稱明白股東會失望，但取消派息具法律基礎。

案件下午續審。

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記者：陳卓欣