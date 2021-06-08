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【廿四孝爸爸】容祖兒探訪基仔豪宅曝光　古巨基夫婦投資有道共持2億物業

娛樂 14:58 2021/06/08

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容祖兒探訪古巨基兒子。

古巨基自去年宣布當爸爸，後來因考慮疫情，為照料囝囝Kuson的健康，曾足不出戶長達一年，並常在家分享育兒心得。近日外地回港的容祖兒，就往古巨基家人探訪BB，意外令基仔的豪宅曝光。

容祖兒昨日在社交平台分享照片，她約同經理人霍汶希一同探古巨基夫婦，Joey並抱起古巨基囝囝Kuson合照。

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祖兒讚廿四孝爸爸

母愛滿瀉的容祖兒，指開最開心是能夠趕及看到「新手爸爸」基仔一臉滿足，指基仔如找到這輩子的意義。

她留言：「終於見到小古巨基kuson，對上一次到這全世界最好玩嘅地方作客，古巨基還是古巨基。今次舊地重遊，古巨基已搖身一變成為人父。而他亦是我見過全世界最廿四孝爹哋，為了BB健康，他們夫妻倆閉關整整一年放下工作足不出戶照顧兒子亦是整整一年沒有見任何朋友，這種愛真是能人所不能。」

【新年祝福】為兒子留家抗疫逾百天　古巨基回顧2020年：靠著Kuson的笑容撐過

不過，網民就同時留意到基仔的豪宅布局，相中可見古巨基家中以米白色為主調，闊落大廳家具不算多，主要走簡約風格，一室雅緻，光線柔和，予人溫馨舒服感覺。

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夫婦投資有道

古巨基跟賢內助Lorraine拍拖20年，在公在私都互相扶持，二人於2014年結婚，去年誕下兒子Kuson，組織一家三口幸福家庭。

古太一直是古巨基事業上良伴，除工作上為基仔護航，成功開拓內地市場，同時在財政上亦有不少建議，曾協助基仔進軍商界，出品自家時裝品牌及開設餅店。

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夫婦亦投資有道，多年來愛買磚頭增值，有指二人先後曾擁9個物業，值值合共2億，19年基仔就曾以千萬沽出筲箕灣物業。

不過，有指基仔因試過在物業上損失，故亦十分慬慎，自住的羅便臣道3000呎單位，都是只租不買。 

同場加映：湯鎮業孖仔訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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