【打針優惠】新世界向5000名已打針基層每位派1000元　最快本月底發放

▲ 新世界向5000名基層每位發1000元資助打針，最快本月底發放。

再有地產發展商推優惠，鼓勵市民接種新冠疫苗。新世界發展今（8日）公布，會推出疫苗接種薪金或健康諮詢的津貼，受惠者可獲1,000港元資助，首階段名額約5,000個，由三間非牟利機構推薦及甄選服務對象，並安排發放方式，最快於本月底開始發放津貼。

三間非牟利機構包括香港路德會社會服務處、香港社區組織協會及聖雅各福群會，將推薦及甄選服務對象，包括視乎受惠者的工作機構有否提供有薪針假、其健康諮詢或身體檢查需要，以及行業相關的需要等，務求令有需要的基層市民獲得適切協助，在無後顧之憂的情況下接種疫苗。

疫苗接種的津貼預計由6月底至8月底陸續分批發放，受惠者須向有關非牟利機構出示已接種兩劑疫苗的紀錄，發放詳情稍後由三間非牟利團體各自公布。集團並已預留額外500萬港元，視乎疫情發展，有需要時將研究展開第二階段計劃。

另外，為方便員工，集團正安排於中環新世界大廈提供免費駐場疫苗接種服務，亦將與港怡醫院合作舉辦網上講座，講解有關接種疫苗的知識。

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責任編輯：鄧凱文