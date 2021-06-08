  • 31°C
香港時間 : 2021608日 (週二) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【KO血壓】減重改善高血壓也要食物配合　營養師黃凱詩推介鈣鉀鎂食物穩定血壓

保健美顏 17:33 2021/06/08

分享：

熱門 調教你MIRROR 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 開心速遞

營養師黃凱詩表示，營養素中，鈣質、鉀質及鎂質等，對降血壓的效用更大。

近日，與戰友傾談的話題莫過於跟接種疫苗有關，特別是戰友中，有部分正服用降血壓藥或一直受高血壓困擾的，她們會擔心疫苗的副作用問題，所以，都希望血壓可以穩定些才決定打針。

我說︰「減輕體重的確能改善高血壓，可是，欲速則不達啊！保持心境開朗也是重要的一環。一般來說，減低現時體重的一成至一成半，已經對病情有顯著改善。」

營養師黃凱詩認為，少鹽，當然重要，但是，營養素中，鈣質、鉀質及鎂質等，對降血壓的效用更大。（iStock圖片）

琪琪很擔心地說︰「我一直很注意減鹽，知道零食大多高鈉，已經很少吃，但血壓好像仍未有大改善。」

我補充︰「少鹽，當然重要，但是，營養素中，鈣質、鉀質及鎂質等，對降血壓的效用更大。舉一個例，相信你也曾聽說過血壓高人士宜吃西芹，這就是因為西芹含有豐富的鉀質，可調節體液平衡，有助降血壓。」

她問︰「我很怕西芹的草青味，有另一種食物選擇嗎？」

我提議︰「你愛三文魚或深海魚嗎？奧米加三脂肪酸，可有助減低發炎及血液凝固，所以，有時候可在凍肉店買些三文魚柳煎來吃，或弄成三文魚碎伴飯也不錯，如你懶煮飯，可嘗試在超市買些罐頭三文魚做三文治或伴麵，也是不錯的懶人料理。早上，不妨改吃希臘乳酪，當中也含有降血壓的鎂及鈣！」

希臘乳酪當中，也含有降血壓的鎂及鈣；而士多啤梨的抗氧化營養素，也對降血壓有正面幫助。（iStock圖片）

我再補充︰「蔬果中，西蘭花、藍莓和士多啤梨中的抗氧化營養素，也對降血壓有正面幫助。小食中，開心果的鉀質也有不少呢！」

她說︰「怪不得我少吃鹽也沒有效能，原來，忽略了這些元素，說實話，原來我有點挑食！」

我點頭。

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

相關文章

【新手媽媽】解構患妊娠糖尿高危一族　營養師推介準媽媽控制血糖食物
10:53 2021/06/07
【新手媽媽】解構患妊娠糖尿高危一族　營養師推介準媽媽控制血糖食物
【減肥陷阱】解構夏日凍飲高糖致肥陷阱　營養學家教吃甜品最佳時機
14:24 2021/05/31
【減肥陷阱】解構夏日凍飲高糖致肥陷阱　營養學家教吃甜品最佳時機
【瘦身秘訣】營養學家教3款DIY消暑甜品　低卡低糖吃出窈窕身形【內附食譜】
14:26 2021/05/31
【瘦身秘訣】營養學家教3款DIY消暑甜品　低卡低糖吃出窈窕身形【內附食譜】

你可能感興趣

【新手媽媽】解構患妊娠糖尿高危一族　營養師推介準媽媽控制血糖食物
10:53 2021/06/07
【新手媽媽】解構患妊娠糖尿高危一族　營養師推介準媽媽控制血糖食物
【減肥陷阱】解構夏日凍飲高糖致肥陷阱　營養學家教吃甜品最佳時機
14:24 2021/05/31
【減肥陷阱】解構夏日凍飲高糖致肥陷阱　營養學家教吃甜品最佳時機
【瘦身秘訣】營養學家教3款DIY消暑甜品　低卡低糖吃出窈窕身形【內附食譜】
14:26 2021/05/31
【瘦身秘訣】營養學家教3款DIY消暑甜品　低卡低糖吃出窈窕身形【內附食譜】
減肥 健康問題 疫苗 士多啤梨 乳酪 蔬果 脂肪 高血壓 零食

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶