【離奇命案】3歲女童失蹤4日赤裸陳屍森林　疑遭迷信舅父謀殺取器官做法事

▲ 泰國一名3歲女童疑遭舅父殺害。

泰國去年發生一宗離奇命案，一名3歲女童失蹤4日，及後被發現赤裸陳屍在離家5公里的森林內。警方近日鎖定疑犯為女童舅父，懷疑他因沉迷傳統巫術，欲取女童的器官做法事而動殺機。

綜合外媒報道，事件發生在去年5月11日，泰國一名3歲女童Nong Chompoo與姐姐在姨姨家遊玩，姐姐隨後進房間休息，醒來後發現妹妹失蹤，立即打電話給媽媽求救。父母報警後，請村長召集200名村民一起搜索，但未有發現。直至3日後，警方在距離女童家2公里外的森林內，發現女童遺體。

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女童被發現時全身赤裸，身上及下體有傷痕，疑似被人勒死。警方在遺體附近發現白襯衫、褲子及內褲，相信是女童離家前的裝束。

經一年調查後，警方鎖定疑犯為女童舅父，指在犯案現場找到多項證物，包括3條已驗出DNA的頭髮、屬於疑犯妻子的繩等，懷疑舅父將女童拐走犯案。警方指女童部分牙齒被摘除、頭髮被剪，懷疑舅父因沉迷傳統巫術，欲在謀殺女童後取器官做法事。

舅父堅稱自己清白

事件在當地引起極大關注，由於案情神秘，吸引電視台追訪。舅父在節目上堅稱自己清白，又不停吹噓自己有多愛外甥女，得到觀眾的支持，人氣大增成為「KOL」，當上產品代言人，又受邀出演歌手的MV。

警方拘捕女童舅父之後，與他合作的女歌手將MV改成私人影片，亦在社交媒體上刪除合照。有網民批評當地媒體將疑犯塑造成名人，轉移民眾的注意力，令案件變成娛樂節目。

女童舅父現被控謀殺外甥女、疏忽照顧兒童、遺棄9歲以下兒童導致死亡，以及非法處理屍體等罪。他獲法庭批准保釋，但被禁止出境、恐嚇證人及破壞證據等，在保釋期間要受村長監視。

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責任編輯：王明芳