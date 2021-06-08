【屯馬綫】港鐵推模型套裝及口罩賀全綫通車　分別售150元一套及38元一盒【附購買詳情】

▲ 四款模型套裝每套售價港幣150元（港鐵提供）

為慶祝屯馬綫全綫通車，港鐵公司於6月27日起一連四星期推出屯馬綫「迷你城市」模型套裝以及限量版防護口罩，展現宋皇臺、土瓜灣兩個新車站以及顯徑和啟德站的特色；四款模型套裝每套售價港幣150元，而每盒口罩售價港幣38元，一盒共有8個。

每款「迷你城市」模型套裝包括一輛設計取材自車站藝術品的迷你電動列車、一個Q 版車站入口、三件或以上屯馬綫四個車站附近特色地標及建築物模型，以及二十塊路軌底板，四款模型套裝可組合成一個小型鐵路社區。

▲ 每盒口罩售價港幣38元，一盒共有8個。（港鐵提供）

購買模型套裝的顧客可獲得一張以屯馬綫車站藝術品為設計的MTR 分咭，掃描咭上的二維碼即可於MTR Mobile 手機應用程式賺取2,000 MTR分(只適用於MTR Mobile 登記用戶)。

港鐵公司亦會於同日推出以宋皇臺、土瓜灣、顯徑和啟德站藝術品為設計元素的限量別注版三層防護口罩，一盒八個口罩分為五款，防護級別達到美國材料和試驗協會第二級標準(ASTM Level 2)。

港鐵公司商務總監楊美珍女士表示：

屯馬綫全綫通車是港鐵在鐵路發展的一個重要里程碑。屯馬綫將會是全港最長的鐵路綫，共有27個車站，貫通新界東西。我們希望一系列模型套裝帶領顧客重遊沿綫的特色風貌，一同分享新綫全綫開通的喜悅。

「迷你城市」模型套裝詳情如下：

公開發售日期(數量有限，售完即止） 模型套裝包括 2021年6月27日至7月3日 「顯徑站」 顯徑站列車模型套裝

一張MTR 分咭 2021年7月4日至7月10日 「啟德站」 啟德站列車模型套裝

一張MTR 分咭 2021年7月11日至7月17日 「宋皇臺站」 宋皇臺站列車模型套裝

一張MTR 分咭 2021年7月18日至7月24日 「土瓜灣站」 土瓜灣站列車模型套裝

一張MTR 分咭

每位顧客每次限購每項產品最多2套，可於MTR Mobile 手機應用程式、港鐵公司網頁(www.mtr.com.hk)、各港鐵及輕鐵客務中心1(非付費區)及位於金鐘站的旅客服務購買。

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責任編輯：鄧凱文