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【屯馬綫】港鐵推模型套裝及口罩賀全綫通車　分別售150元一套及38元一盒【附購買詳情】

社會 15:59 2021/06/08

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四款模型套裝每套售價港幣150元（港鐵提供）

為慶祝屯馬綫全綫通車，港鐵公司於6月27日起一連四星期推出屯馬綫「迷你城市」模型套裝以及限量版防護口罩，展現宋皇臺、土瓜灣兩個新車站以及顯徑和啟德站的特色；四款模型套裝每套售價港幣150元，而每盒口罩售價港幣38元，一盒共有8個。

每款「迷你城市」模型套裝包括一輛設計取材自車站藝術品的迷你電動列車、一個Q 版車站入口、三件或以上屯馬綫四個車站附近特色地標及建築物模型，以及二十塊路軌底板，四款模型套裝可組合成一個小型鐵路社區。

每盒口罩售價港幣38元，一盒共有8個。（港鐵提供）

購買模型套裝的顧客可獲得一張以屯馬綫車站藝術品為設計的MTR 分咭，掃描咭上的二維碼即可於MTR Mobile 手機應用程式賺取2,000 MTR分(只適用於MTR Mobile 登記用戶)。

港鐵公司亦會於同日推出以宋皇臺、土瓜灣、顯徑和啟德站藝術品為設計元素的限量別注版三層防護口罩，一盒八個口罩分為五款，防護級別達到美國材料和試驗協會第二級標準(ASTM Level 2)。

港鐵公司商務總監楊美珍女士表示：

屯馬綫全綫通車是港鐵在鐵路發展的一個重要里程碑。屯馬綫將會是全港最長的鐵路綫，共有27個車站，貫通新界東西。我們希望一系列模型套裝帶領顧客重遊沿綫的特色風貌，一同分享新綫全綫開通的喜悅。

「迷你城市」模型套裝詳情如下：

公開發售日期(數量有限，售完即止） 模型套裝包括
2021年6月27日至7月3日

「顯徑站」

  • 顯徑站列車模型套裝
  • 一張MTR 分咭
2021年7月4日至7月10日

「啟德站」

  • 啟德站列車模型套裝
  • 一張MTR 分咭
2021年7月11日至7月17日

「宋皇臺站」

  • 宋皇臺站列車模型套裝
  • 一張MTR 分咭
2021年7月18日至7月24日

「土瓜灣站」

  • 土瓜灣站列車模型套裝
  • 一張MTR 分咭

每位顧客每次限購每項產品最多2套，可於MTR Mobile 手機應用程式、港鐵公司網頁(www.mtr.com.hk)、各港鐵及輕鐵客務中心1(非付費區)及位於金鐘站的旅客服務購買。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

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