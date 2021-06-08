【司法覆核】《頭條新聞》內容遭警告覆核案續　通訊局指須考慮2019年社會動盪背景 

▲ 《頭條新聞》內容遭警告覆核案續，通訊局指須考慮2019年社會動盪背景。（經濟日報資料圖片）

通訊事務管理局於2020年5月向港台發出警告，指同年2月其中一集《頭條新聞》內容欠準確性及辱警，港台工會早前聯同記協提出司法覆核，聆訊今（8日）於高等法院續。通訊局指處理所涉投訴時須考慮到2019年社會動盪緊張背景，當時巿民與警方之間信任已受磨損，因此局方須考慮到節目影響性。

申請人香港電台節目製作人員工會及香港記者協會；答辯人通訊事務管理局。申請人指於2020年2月14日播出的《頭條新聞》，內容被通訊局指欠準確性及侮辱警員，質疑局方決定並不合法。

通訊局一方由資深大律師陳樂信代表，陳指局方為獨立法定機構，由教師、社工、律師等不同界別人士組成，以其經驗及專業知識處理投訴，處理投訴時須考慮到廣播內容，亦須平衡及評估社會各界利益。陳又指局方過往亦曾處理涉及政府或警方之廣播設訴，例如2019年12月港台節目《鏗鏘集》播出一集內容指警員使用不當武力，最終投訴不成立。陳又指根據過往10年局方處理逾2萬宗投訴中，亦只有1%投訴是成立。

陳指港台須遵守《電視節目守則》，根據守則作出負責任的廣播。陳又指本案所涉投訴節目播出時，香港仍受2019年社會緊張動盪背景影響，巿民及警方之間的信任已磨損亦是不爭的事實，局方須考慮到節目內容是否構成辱警，並須考慮到其影響性。

法官周家明則指節目是否須考慮2019年的背景，並指節目是以2019年新冠肺炎作背景，不明白為何須考慮到警員與巿民之信任受損，與警員被詆譭又有何關係。陳則指應一併考慮，並指節目中演員扮演警員出入垃圾桶，已是對警員具詆譭之意。

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記者：林育慧